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  4. Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
ATP
22 октября 2023, 18:48 | Обновлено 22 октября 2023, 19:23
2899
9

Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме

В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова

22 октября 2023, 18:48 | Обновлено 22 октября 2023, 19:23
2899
9
Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
ATP. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№140 ATP) стал победителем хардового турнира ATP 250 в Стокгольме.

В матче за титул муж Элины Свитолиной добыл волевую победу над Павлом Котовым (№109 ATP).

Стокгольм. Финал
Гаэль Монфис (Франция) – Павел Котов – 4:6, 7:6(6), 6:3

Это был первый матч между теннисистами.

Монфис выиграл 12-й титул в карьере, это был его 34-й финал в карьере. Начиная с 2005 года, Гаэль как минимум раз в год играл в финале соревнований ATP

Отметим, что Свитолина поддерживала мужа на трибунах во всех матчах.

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Источник Sport.ua
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ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Моня! Молодець!
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+8
west-ukr5555
Екстаз Світоліної, яйця Мудрика... Sport.ua деградує.
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+7
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Олексій Коваль
Вітаю з перемогою!
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+7
roman75zpr
Всё в дом ) И титулы, и призовые 
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+3
Falko
Котов у жовтні грає доволі потужно - явно не на своє 100+ місце. Тим цінніше перемога. 2 сети вони рубилися ніпадєцкі, але в останньому в болотяника геть розладилася подача: статистика - як у дівчачому тенісі 2-4 сотні. Із 5 отримав 4 брейки - втомився?
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+2
BillyBons
А я думав оргазм Елі на фото, а тут, як завжди, нігєр з надроченим)
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
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