Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме

Французский теннисист Гаэль Монфис (№140 ATP) стал победителем хардового турнира ATP 250 в Стокгольме.

В матче за титул муж Элины Свитолиной добыл волевую победу над Павлом Котовым (№109 ATP).

Стокгольм. Финал

Гаэль Монфис (Франция) – Павел Котов – 4:6, 7:6(6), 6:3

Это был первый матч между теннисистами.

Монфис выиграл 12-й титул в карьере, это был его 34-й финал в карьере. Начиная с 2005 года, Гаэль как минимум раз в год играл в финале соревнований ATP

Отметим, что Свитолина поддерживала мужа на трибунах во всех матчах.

Let's party like it's 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣! 🕺



12 years on an evergreen @Gael_Monfils is champion in Stockholm once again@sthlm_open | #bnpparibasnordicopen pic.twitter.com/yvIMGhwwMd