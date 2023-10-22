Свитолина в экстазе. Монфис стал победителем турнира ATP в Стокгольме
В матче за титул Гаэль обыграл Павла Котова
Французский теннисист Гаэль Монфис (№140 ATP) стал победителем хардового турнира ATP 250 в Стокгольме.
В матче за титул муж Элины Свитолиной добыл волевую победу над Павлом Котовым (№109 ATP).
Стокгольм. Финал
Гаэль Монфис (Франция) – Павел Котов – 4:6, 7:6(6), 6:3
Это был первый матч между теннисистами.
Монфис выиграл 12-й титул в карьере, это был его 34-й финал в карьере. Начиная с 2005 года, Гаэль как минимум раз в год играл в финале соревнований ATP
Отметим, что Свитолина поддерживала мужа на трибунах во всех матчах.
Let's party like it's 2️⃣0️⃣1️⃣1️⃣! 🕺— ATP Tour (@atptour) October 22, 2023
12 years on an evergreen @Gael_Monfils is champion in Stockholm once again@sthlm_open | #bnpparibasnordicopen pic.twitter.com/yvIMGhwwMd
What it's all about 🤩🎾@Gael_Monfils | #bnpparibasnordicopen pic.twitter.com/D3f3owbJJZ— Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2023
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