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Лига чемпионов
21 февраля 2025, 18:27 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:31
1407
2

Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»

Вальдано не впечатлен жеребьевкой Лиги чемпионов

21 февраля 2025, 18:27 | Обновлено 21 февраля 2025, 18:31
1407
2
Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок, тренер и директор Реала Хорхе Вальдано не в восторге от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда Карло Анчелотти сыграет против Атлетико, а далее может выйти на Арсенал.

Барселона в 1/8 финала сразится с Бенфикой, а в четвертьфинале соперником каталонцев, если они туда выйдут, будет Лилль или Боруссия Дортмунд.

«Реал и Атлетико сыграют уже на этой стадии, это опасно и плохо для обеих команд».

«А Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ», – сказал Вальдано.

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Хорхе Вальдано Реал Мадрид Барселона Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: AS
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Leon Killer
Бенфика натянет Барсу
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-1
Victor673256ua
Із жеребом Барселоні дійсно пощастило. Реалу буде набагато важче
Ответить
-1
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