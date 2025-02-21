Экс-игрок и тренер Реала: «Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ»

Бывший игрок, тренер и директор Реала Хорхе Вальдано не в восторге от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда Карло Анчелотти сыграет против Атлетико, а далее может выйти на Арсенал.

Барселона в 1/8 финала сразится с Бенфикой, а в четвертьфинале соперником каталонцев, если они туда выйдут, будет Лилль или Боруссия Дортмунд.

«Реал и Атлетико сыграют уже на этой стадии, это опасно и плохо для обеих команд».

«А Барселона получила прямой путь в полуфинал ЛЧ», – сказал Вальдано.