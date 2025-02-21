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  4. «Это будет битва настоящих лидеров». Арне СЛОТ – о жеребьевке ЛЧ
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 19:18 |
1254
1

«Это будет битва настоящих лидеров». Арне СЛОТ – о жеребьевке ЛЧ

«Ливерпуль» встретится с ПСЖ

21 февраля 2025, 19:18 |
1254
1
«Это будет битва настоящих лидеров». Арне СЛОТ – о жеребьевке ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «мерсисайдцы» сыграют с ПСЖ.

«На этой стадии турнира уровень соперников всегда высок, и нам выпала команда с большим европейским опытом.

ПСЖ в великолепном стиле разобрался с «Брестом», а также продемонстрировал хороший результат на групповом этапе, победив «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Жирону» и «Зальцбург».

Это будет настоящая битва лидеров, ведь ПСЖ возглавляет турнирную таблицу во Франции, как и мы в Англии. Это лишь подчеркивает уровень предстоящего противостояния, и мы с нетерпением его ожидаем.

Но сейчас наше внимание полностью сосредоточено на матчах Премьер-лиги. В воскресенье нас ждет поединок с «Манчестер Сити», и мы сделаем все возможное, чтобы подойти к матчам Лиги чемпионов в лучшей форме», – заявил Слот.

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Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ Арне Слот жеребьевка Лиги чемпионов жеребьевка
Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Найсильніша пара 1/8 фіналу. Що Ліверпулю не пощастило з жеребом. Ось як буває - зайняти перше місце і отримати найсильнішого суперника з можливих варіантів. У ПСЖ могла бути ще Барса).
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