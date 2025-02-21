ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный турецкий талант стал партнером Смолякова

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«Лос-Анджелес» арендовал Дженгиза Ундера
Американский клуб «Лос-Анджелес», который недавно приобрел украинца Артема Смолякова, объявил об аренда 27-летнего вингера «Фенербахче» Дженгиза Ундера.
В договоре прописано, что аренда футболиста рассчитана до 30 июня. К тому же присутствует опция выкупа контракта игрока.
«Я с нетерпением жду возможности выступить перед болельщиками «Лос-Анджелеса» и представить инклюзивную культуру клуба. Я знаю, что в Лос-Анджелесе проживает множество национальностей, и что в команде многонациональная фан-база, в том числе много армян. Я профессионал, который любит футбол и верит в его объединяющую силу. Я играл в Англии, Италии и Франции и делился своими радостями и печалями с товарищами по команде, болельщиками и другими членами сообщества разных национальностей, что я продолжу делать в «Лос-Анджелесе». Я знаю, что наши болельщики знают об объединяющей силе спорта, и я надеюсь, что мы сможем принять друг друга», – сказал Ундер.
За «Фенербахче» Дженгиз выступал с лета 2023 года. За этот период игроку удалось провести 42 матча, в которых отличился тремя ассистами и девятью голами.
Также в своем активе Ундер имеет 51 поединок в составе сборной Турции. Не обошлось и без результативных действий за команду – 16 голов и 10 ассистов.
Cengiz Ünder is Black & Gold.— LAFC (@LAFC) February 20, 2025
📝 #LAFC acquires attacker Cengiz Ünder as a Designated Player on loan from Süper Lig club @Fenerbahce through June 30 with an option to purchase.
A human highlight reel 😮💨— LAFC (@LAFC) February 20, 2025
Welcome to Los Angeles, Cengiz Ünder 🇹🇷 pic.twitter.com/WzGl5odw4D
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