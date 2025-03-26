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Чемпионат мира
26 марта 2025, 07:31 |
430
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«Я могу уйти». Луческу заговорил об уходе из сборной Румынии

Мирча откровенно пообщался с журналистами

26 марта 2025, 07:31 |
430
0
«Я могу уйти». Луческу заговорил об уходе из сборной Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу пообщался с журналистами после победы над Сан-Марино (5:1) в отборе на чемпионат мира.

«Я в таком возрасте, когда мне нельзя ни на кого злиться. Я здесь, чтобы помочь. В любой момент я могу уйти без проблем, если все так будет продолжаться. Игроки должны изменить некоторые отрицательные привычки.

Эта команда добилась результатов благодаря поразительной самоотдаче. Этого недостаточно, мы должны играть и доминировать над нашими соперниками. Чтобы стать конкурентоспособной командой, вы должны доминировать, владеть мячом», – сказал Мирча.

Ранее экс-футболист Динамо рассказал, что думает о работе Луческу в клубе

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу сборная Сан-Марино по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Prosport.ro
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