«Я могу уйти». Луческу заговорил об уходе из сборной Румынии

Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу пообщался с журналистами после победы над Сан-Марино (5:1) в отборе на чемпионат мира.

«Я в таком возрасте, когда мне нельзя ни на кого злиться. Я здесь, чтобы помочь. В любой момент я могу уйти без проблем, если все так будет продолжаться. Игроки должны изменить некоторые отрицательные привычки.

Эта команда добилась результатов благодаря поразительной самоотдаче. Этого недостаточно, мы должны играть и доминировать над нашими соперниками. Чтобы стать конкурентоспособной командой, вы должны доминировать, владеть мячом», – сказал Мирча.

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