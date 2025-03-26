Лупашко удивил, назвав глобальную цель львовских Карпат
Специалист хочет, чтобы футбол «львов» нравился болельщикам
Главный тренер львовский «Карпат» Владислав Лупашко назвал глобальную цель клуба. Специалист в очередной раз заявил, что хочет играть в атакующий футбол.
«Наша самая большая цель сейчас – делать так, чтобы за нами следили люди. Чтобы нейтральный болельщик включал телевидение, знал, что играют «Карпаты» и забывал обо всем.
Не нужно включать футбол когда ты включаешь и видишь, что одни не могут, другие не хотят. Мы не будем выигрывать конкуренцию в медиафутболе, не будем выигрывать конкуренцию в каких-то нефутбольных проектах – это будет деградация.
Если ты видишь искренний, увлекательный футбол, ты будешь включать, возвращать и смотреть. И эти команды будут приятны для просмотра болельщиков нейтральных, не говоря уже о собственных», – сказал Лупашко.
Ранее сообщалось, что у Карпат возникли проблемы с защитниками
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