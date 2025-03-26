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  4. Лупашко удивил, назвав глобальную цель львовских Карпат
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 08:26 |
1043
0

Лупашко удивил, назвав глобальную цель львовских Карпат

Специалист хочет, чтобы футбол «львов» нравился болельщикам

26 марта 2025, 08:26 |
1043
0
Лупашко удивил, назвав глобальную цель львовских Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовский «Карпат» Владислав Лупашко назвал глобальную цель клуба. Специалист в очередной раз заявил, что хочет играть в атакующий футбол.

«Наша самая большая цель сейчас – делать так, чтобы за нами следили люди. Чтобы нейтральный болельщик включал телевидение, знал, что играют «Карпаты» и забывал обо всем.

Не нужно включать футбол когда ты включаешь и видишь, что одни не могут, другие не хотят. Мы не будем выигрывать конкуренцию в медиафутболе, не будем выигрывать конкуренцию в каких-то нефутбольных проектах – это будет деградация.

Если ты видишь искренний, увлекательный футбол, ты будешь включать, возвращать и смотреть. И эти команды будут приятны для просмотра болельщиков нейтральных, не говоря уже о собственных», – сказал Лупашко.

Ранее сообщалось, что у Карпат возникли проблемы с защитниками

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Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Брутальный футбол
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