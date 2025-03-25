Англия25 марта 2025, 23:23 |
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Это не Барселона. Исак определился, где хочет продолжить карьеру
Шведский страйкер нацелен на лондонский «Арсенал»
25 марта 2025, 23:23 |
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Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак хочет продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний футболист хочет перейти в лондонский гранд в летнее трансферное окно. Но подписать Александера будет нелегко: «сороки» понимают, что он является их главным активом, потому не отпустят его без внушительного предложения.
Этот трансфер может стать рекордным в истории «Арсенала».
Ранее сообщалось о том, что гранды АПЛ готовят трансфер звезды.
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