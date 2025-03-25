Это не Барселона. Исак определился, где хочет продолжить карьеру

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак хочет продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист хочет перейти в лондонский гранд в летнее трансферное окно. Но подписать Александера будет нелегко: «сороки» понимают, что он является их главным активом, потому не отпустят его без внушительного предложения.

Этот трансфер может стать рекордным в истории «Арсенала».

Ранее сообщалось о том, что гранды АПЛ готовят трансфер звезды.