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Англия
25 марта 2025, 23:23 |
433
0

Это не Барселона. Исак определился, где хочет продолжить карьеру

Шведский страйкер нацелен на лондонский «Арсенал»

25 марта 2025, 23:23 |
433
0
Это не Барселона. Исак определился, где хочет продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак хочет продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист хочет перейти в лондонский гранд в летнее трансферное окно. Но подписать Александера будет нелегко: «сороки» понимают, что он является их главным активом, потому не отпустят его без внушительного предложения.

Этот трансфер может стать рекордным в истории «Арсенала».

Ранее сообщалось о том, что гранды АПЛ готовят трансфер звезды.

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Ньюкасл Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Александер Исак
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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