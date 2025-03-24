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  4. Гранды АПЛ готовят трансфер звезды. Его должен заменить Довбик
Италия
24 марта 2025, 01:51 |
224
0

Гранды АПЛ готовят трансфер звезды. Его должен заменить Довбик

Маркус Тюрам заинтересовал ряд клубов АПЛ

24 марта 2025, 01:51 |
224
0
Гранды АПЛ готовят трансфер звезды. Его должен заменить Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Французский футболист Маркус Тюрам летом может покинуть миланский «Интер».

По информации Fichajes, к французу большой интерес есть от грандов Английской премьер-лиги. Нападающим интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». Миланский «Интер» готов рассмотреть трансфер Тюрама за 84 миллиона евро.

В этом сезоне Маркус Тюрам сыграл 38 матчей, забил 16 голов и сделал 4 передачи.

Ранее сообщалось, что в случае трансфера Тюрама «Интер» рассмотрит покупки украинского форварда Артема Довбика.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
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