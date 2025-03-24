Гранды АПЛ готовят трансфер звезды. Его должен заменить Довбик
Маркус Тюрам заинтересовал ряд клубов АПЛ
Французский футболист Маркус Тюрам летом может покинуть миланский «Интер».
По информации Fichajes, к французу большой интерес есть от грандов Английской премьер-лиги. Нападающим интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». Миланский «Интер» готов рассмотреть трансфер Тюрама за 84 миллиона евро.
В этом сезоне Маркус Тюрам сыграл 38 матчей, забил 16 голов и сделал 4 передачи.
Ранее сообщалось, что в случае трансфера Тюрама «Интер» рассмотрит покупки украинского форварда Артема Довбика.
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