Калинина пробилась в финал квалификации на турнире WTA 500 в Берлине
Ангелина обыграла Лулу Сан в двух сетах в полуфинале отбора
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) успешно стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде квалификации украинка обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан (WTA 110) в двух сетах – 6:4, 6:3.
Поединок начался 14 июня и был прерван при счете 6:4, 1:0 в пользу Ангелины из-за дождя.
Теннисистки доиграли матч сегодня, 15 июня.
Это было первое очное противостояние соперниц.
Ангелина в финале отбора поборется с Диан Парри, которой уступила на старте Открытого чемпионата Франции 2026. Это будет шестая очная встреча соперниц.
WTA 500 Берлин. Квалификация
Лулу Сан – Ангелина Калинина [8] – 4:6, 3:6
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