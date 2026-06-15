Калинина пробилась в финал квалификации на турнире WTA 500 в Берлине

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) успешно стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде квалификации украинка обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан (WTA 110) в двух сетах – 6:4, 6:3.

Поединок начался 14 июня и был прерван при счете 6:4, 1:0 в пользу Ангелины из-за дождя.

Теннисистки доиграли матч сегодня, 15 июня.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Ангелина в финале отбора поборется с Диан Парри, которой уступила на старте Открытого чемпионата Франции 2026. Это будет шестая очная встреча соперниц.

WTA 500 Берлин. Квалификация

Лулу Сан – Ангелина Калинина [8] – 4:6, 3:6