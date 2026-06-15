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WTA
15 июня 2026, 13:46 | Обновлено 15 июня 2026, 14:25
371
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Калинина пробилась в финал квалификации на турнире WTA 500 в Берлине

Ангелина обыграла Лулу Сан в двух сетах в полуфинале отбора

15 июня 2026, 13:46 | Обновлено 15 июня 2026, 14:25
371
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Калинина пробилась в финал квалификации на турнире WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) успешно стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде квалификации украинка обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан (WTA 110) в двух сетах – 6:4, 6:3.

Поединок начался 14 июня и был прерван при счете 6:4, 1:0 в пользу Ангелины из-за дождя.

Теннисистки доиграли матч сегодня, 15 июня.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Ангелина в финале отбора поборется с Диан Парри, которой уступила на старте Открытого чемпионата Франции 2026. Это будет шестая очная встреча соперниц.

WTA 500 Берлин. Квалификация

Лулу Сан – Ангелина Калинина [8] – 4:6, 3:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 2
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....обіграла у трьох сетах 
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Перша перемога на траві з 2024! Мало б бути легко, але через постійні дощі в Німеччині, матч як і більшість кваліфікаційних двічі переривали й затягнувся він аж до основних раундів. 
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