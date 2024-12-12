Прогресс и Камбек года в мужском теннисе: в АТР назвали обладателей наград

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила первых обладателей наград в номинации Прогресс и Камбек года.

Наиболее прогрессивным игроком 2024 года стал Джованни Мпеши Перрикар (Франция, ATP 31).

За сезон он поднялся с 205-й до 31-й строчки мирового рейтинга, выиграл два трофея на уровне АТР и дошел до 4-го раунда Уимблдона. Кроме того, Джованни выполнил 532 эйса в 28 играх и считается одним из лучших «подаванов».

Награду Возвращение (камбек) года выиграл известный итальянец Маттео Берреттини (АТР 34), который пропустил старт сезона из-за травмы на US Open 2024.

В 2024 после возвращения на корт Матео выиграл трофеи в Марракеше, Гштааде и Кицбюэле, а также сыграл в финале Штутгарта и помог сборной Италии выиграть титул Кубка Дэвиса.