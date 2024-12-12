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  4. Прогресс и Камбек года в мужском теннисе: в АТР назвали обладателей наград
ATP
12 декабря 2024, 17:36 |
52
0

Прогресс и Камбек года в мужском теннисе: в АТР назвали обладателей наград

Джованни Мпеши Перрикар и Меттео Берреттини получили признание от ассоциации

12 декабря 2024, 17:36 |
52
0
Прогресс и Камбек года в мужском теннисе: в АТР назвали обладателей наград
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила первых обладателей наград в номинации Прогресс и Камбек года.

Наиболее прогрессивным игроком 2024 года стал Джованни Мпеши Перрикар (Франция, ATP 31).

За сезон он поднялся с 205-й до 31-й строчки мирового рейтинга, выиграл два трофея на уровне АТР и дошел до 4-го раунда Уимблдона. Кроме того, Джованни выполнил 532 эйса в 28 играх и считается одним из лучших «подаванов».

Награду Возвращение (камбек) года выиграл известный итальянец Маттео Берреттини (АТР 34), который пропустил старт сезона из-за травмы на US Open 2024.

В 2024 после возвращения на корт Матео выиграл трофеи в Марракеше, Гштааде и Кицбюэле, а также сыграл в финале Штутгарта и помог сборной Италии выиграть титул Кубка Дэвиса.

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Джованни Мпеши Перрикар Маттео Берреттини ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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