Бавария планирует использовать Нойера. Мюнхенцы придумали хитрый план
Немецкий клуб планирует продлить контракт с голкипером
Руководство мюнхенской «Баварии» определилось с судьбой немецкого голкипера команды Мануэля Нойера, контракт которого с мюнхенцами истекает летом 2025 года.
По информации авторитетного издания Kicker, бывший голкипер национальной сборной Германии близок к продлению контракта с клубом до 2026 года.
Как сообщает источник, «Бавария» планирует подписать нового молодого вратаря летом, который будет учиться у Нойера в течение сезона и будет развиваться вместе с ним. Главным кандидатом на это место пока является 21-летний Йонас Урбиг из «Кельна».
Ранее сообщалось, что украинский вингер Михаил Мудрик может перебраться в расположение «Баварии».
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