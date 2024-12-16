Бавария планирует использовать Нойера. Мюнхенцы придумали хитрый план

Руководство мюнхенской «Баварии» определилось с судьбой немецкого голкипера команды Мануэля Нойера, контракт которого с мюнхенцами истекает летом 2025 года.

По информации авторитетного издания Kicker, бывший голкипер национальной сборной Германии близок к продлению контракта с клубом до 2026 года.

Как сообщает источник, «Бавария» планирует подписать нового молодого вратаря летом, который будет учиться у Нойера в течение сезона и будет развиваться вместе с ним. Главным кандидатом на это место пока является 21-летний Йонас Урбиг из «Кельна».

Ранее сообщалось, что украинский вингер Михаил Мудрик может перебраться в расположение «Баварии».