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  4. В ФИФА отреагировали на ошибку с Крымом и картой Украины
Чемпионат мира
15 декабря 2024, 12:50 |
2798
2

В ФИФА отреагировали на ошибку с Крымом и картой Украины

Организация знает о проблеме

15 декабря 2024, 12:50 |
2798
2
В ФИФА отреагировали на ошибку с Крымом и картой Украины
УАФ

Представители ФИФА ответили на протест УАФ из-за неправильной карты Украины, показанной во время жеребьевки отбора к чемпионату мира 2026 года:

«Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.

Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, если вам понадобятся дополнительные разъяснения или вы захотите в дальнейшем более широко обсудить этот вопрос».

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ФИФА сборная Украины по футболу Крым ЧМ-2026 по футболу российско-украинская война жеребьевка чемпионата мира
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Зовнішній підрядник? А фіфа не перевіряє нічого перед офіційною публікацією? 
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+5
didora
Знайшли винних. Третя сторона якась? То знайдіть у себе винних той хто приймав роботу від третьої сторони! От всі вміють себе вигородити. Як у тому прислів'ї: "ми с тобою два дерева а решта пеньки".
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