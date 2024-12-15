В ФИФА отреагировали на ошибку с Крымом и картой Украины

Представители ФИФА ответили на протест УАФ из-за неправильной карты Украины, показанной во время жеребьевки отбора к чемпионату мира 2026 года:

«Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.

Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, если вам понадобятся дополнительные разъяснения или вы захотите в дальнейшем более широко обсудить этот вопрос».