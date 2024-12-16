«Безусловно». Пушич заговорил об уходе из Шахтера после провала с Полесьем

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич заговорил о возможном уходе с поста главного тренера «горняков» после поражения в матче 17-го тура против «Полесья» (0:1). Специалист заверил, что имеет хорошие отношения с руководством клуба.

– Сейчас много слухов в СМИ о вашем будущем в «Шахтере». Чувствуете ли вы полную поддержку руководства клуба?

– Безусловно, это логичный вопрос, когда мы проиграли одну игру, я это понимаю, но я могу заверить, что об этом не думал даже.

То, как мы работаем, то, как мы сотрудничаем друг с другом, это уровень действительно хороших отношений. И, как я говорил, это футбол. Иногда подобные эпизоды могут происходить. Иногда вашей работой могут быть действительно недовольны – это нормальная часть футбола. Но я действительно не волнуюсь по этому поводу. Я делаю свою работу, я сконцентрирован на своем месте.

Как я отмечал, футбол – это та вещь, где вы действительно не всегда получите то, чего заслуживаете. Мое потенциальное будущее меня не волнует в таком разрезе, – сказал Пушич.

В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 матчей.

Ранее сообщалось, что Дарио Срна может заменить Марино Пушича в должности главного тренера «Шахтера».