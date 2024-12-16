Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Безусловно». Пушич заговорил об уходе из Шахтера после провала с Полесьем
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 09:39 |
1223
1

«Безусловно». Пушич заговорил об уходе из Шахтера после провала с Полесьем

Специалист заявил, что пока не знает, будет ли он работать в «Шахтере» весной

16 декабря 2024, 09:39 |
1223
1
«Безусловно». Пушич заговорил об уходе из Шахтера после провала с Полесьем
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич заговорил о возможном уходе с поста главного тренера «горняков» после поражения в матче 17-го тура против «Полесья» (0:1). Специалист заверил, что имеет хорошие отношения с руководством клуба.

– Сейчас много слухов в СМИ о вашем будущем в «Шахтере». Чувствуете ли вы полную поддержку руководства клуба?

– Безусловно, это логичный вопрос, когда мы проиграли одну игру, я это понимаю, но я могу заверить, что об этом не думал даже.

То, как мы работаем, то, как мы сотрудничаем друг с другом, это уровень действительно хороших отношений. И, как я говорил, это футбол. Иногда подобные эпизоды могут происходить. Иногда вашей работой могут быть действительно недовольны – это нормальная часть футбола. Но я действительно не волнуюсь по этому поводу. Я делаю свою работу, я сконцентрирован на своем месте.

Как я отмечал, футбол – это та вещь, где вы действительно не всегда получите то, чего заслуживаете. Мое потенциальное будущее меня не волнует в таком разрезе, – сказал Пушич.

В нынешнем сезоне донецкий «Шахтер» занимает третье место Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 матчей.

Ранее сообщалось, что Дарио Срна может заменить Марино Пушича в должности главного тренера «Шахтера».

По теме:
Клуб УПЛ предлагал контракт лидеру сборной по футзалу. Что ответил игрок?
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Как сказал главный тренер, есть, что улучшать»
Динамо Киев – Верес. Текстовая трансляция матча
Марино Пушич Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Украинская Премьер-лига Дарио Срна чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
Футбол | 15 декабря 2024, 11:29 29
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ

Зинченко мог оказаться в академии киевского «Динамо»

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 декабря 2024, 06:45 0
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ровенчане еще не обыгрывали киевлян

«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15.12.2024, 08:33
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15.12.2024, 20:34
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
ФОТО. Дочь Суркиса рассказала, как познакомилась с мужем. Кто-то врёт
Футбол | 16.12.2024, 00:30
ФОТО. Дочь Суркиса рассказала, как познакомилась с мужем. Кто-то врёт
ФОТО. Дочь Суркиса рассказала, как познакомилась с мужем. Кто-то врёт
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
я думаю, що вболівальники Динамо, не дуже бажають звільнення Пушича)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 3
Бокс
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 15
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Легендарный Роуч назвал победителя боя Владимир Кличко – Майк Тайсон
Легендарный Роуч назвал победителя боя Владимир Кличко – Майк Тайсон
14.12.2024, 23:38
Бокс
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 668
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем