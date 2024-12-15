«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ

Украинский тренер Сергей Борецкий, который тренировал Александра Зинченко в юношеские годы, рассказал, что полузащитника в свое время не захотели брать в академию киевского «Динамо».

– А как, кстати, Зинченко из Житомирщины перебрался в Монолит, что в Одесской области?

– Однажды мы играли на чемпионат района, он проводился как среди детей, так и среди взрослых. И вот был у нас тренер-легионер из Одесской области, пришедший посмотреть на матч и подошедший ко мне после игры. Показывает Зинченко и спрашивает: «Какого года?». Отвечаю: «1996-го». Он мне сразу: «Не лги». Я говорю: «А зачем мне лгать? Что мне скрывать?».

Саша же и тогда играл в соревнованиях между ребятами 1993/94 года рождения. И тут этот тренер мне: «Да ты что? Давай малыша в Монолит отвезем, там как раз филиал Шахтера». А перед этим отец Саша возил его на просмотр в киевское Динамо.

– В столице талант Зинченко не разглядели?

– Забраковали. Сказали, что он «щупленький», маленький… В Динамо, что тогда, когда сейчас набирают таких ребят, которые должны сразу давать результат. Не все могут весить в 5 классе по 60-70 килограммов.

Сейчас Александр выступает за национальную сборную Украины, а на клубном уровне – представляет лондонский «Арсенал». За свою карьеру Зинченко успел поиграть за Шахтер, Уфу, ПСВ, Манчестер Сити и Арсенал.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может продать Александра Зинченко в зимнее трансферное окно.