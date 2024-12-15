Александрия потеряла очки, Миколенко показал надежность, клуб для Забарного

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 14 декабря.

1А. 3,5 часа драмы. Александрия потеряла очки дома против ЛНЗ

Команда Ротаня не выиграла два заключительных матча календарного года

1В. Гол на последних секундах. Заря вырвала победу у Черноморца

Луганская команда идет в отпуск в хорошем настроении

1С. Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты

Команда Юрия Вернидуба реабилитировалась за скандальные 0:3 во Львове

2А. Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде

Состоялось четыре матча АПЛ

2В. У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала

Эвертон отобрал очки у «канониров» на Эмирейтс

3А. Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра

У украинца – проблемы в Арсенале

3В. «Это топ-защитник». Экс-вратарь Англии анонсировал трансфер Забарного

Пол Робинсон высоко оценивает игру украинского защитника

4. ФОТО. Игроку ЛНЗ стало плохо на поле. Выехала скорая

С Каплиенко, кажется, все в порядке

5А. Безумный матч в Мадриде с шестью голами. Реал отыграл 0:2, но не победил

«Сливочные» сыграли в результативную ничью с «Райо Вальекано»

5В. Сенсация в Бундеслиге. Бавария проиграла впервые в сезоне

Мюнхенцы уступили на выезде

6А. Костюк – в пятерке лучших по победам над теннисистками топ-10 в 2024 году

Марта одолела пятерых представительниц первой десятки, только у четырех девушек больше

6В. Украинский теннисист вышел во второй финал в 2024. Он не брал трофеи 2 года

Алексей Крутых поборется за титул на соревнованиях ITF M15 в Анталье

7. «Правила нужно менять». Тренер Свентек прокомментировал допинг-скандал Иги

Вим Фисетт начал сотрудничество с польской теннисисткой как раз вначале дисквалификации

8А. Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»

Легендарный боксер будет поддерживать британца

8В. Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри

Супертяжеловес ждет от Александра победы

9А. «Украинцам с жребием повезло». Экс-защитник сборной – о шансах в отборе ЧМ

Владимир Микитин считает, что нельзя повторять старые ошибки

9В. Владимир ЦЫТКИН: «У хорватов и французов сейчас смена поколений»

Украинцы должны бороться за прямую путевку на ЧМ

10. Владимир Шаран оценил выступление Динамо и Шахтера в еврокубках

Пока что наши клубы не радуют игрой и набранными очками