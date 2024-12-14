Украинский теннисист вышел во второй финал в 2024. Он не брал трофеи 2 года

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 571) вышел в финал грунтового турнира ITF M15 в Анталье (Турция).

В 1/2 финала украинец в трех сетах вырвал победу у представителя Италии Томмазо Компануччи (АТР 445) за 2 часа и 50 минут.

ITF M15 Анталья. Грунт. 1/2 финала

Алексей Крутых (Украина) – Томмазо Компануччи (Италия) [2] – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Это была первая встреча соперников.

В решающем поединке 15-тысячника в Турции Крутых сыграет против «нейтрала» Святослава Гулина (АТР 538). Алексей впервые сыграет против этого оппонента. Матч запланирован на 15 декабря в 09:00 по Киеву.

Крутых во второй раз в 2024 году вышел в финал соревнований. 18 ноября он уступил Адриа Сориано Баррере в поединке за трофей турнира ITF M15 в Ираклионе.

Алексей не выигрывал титулы с 2022 года. Тогда он стал чемпионом челленджера в Валенсии.