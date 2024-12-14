Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинский теннисист вышел во второй финал в 2024. Он не брал трофеи 2 года
ITF
14 декабря 2024, 14:22 |
108
0

Украинский теннисист вышел во второй финал в 2024. Он не брал трофеи 2 года

Алексей Крутых поборется за титул на соревнованиях ITF M15 в Анталье

14 декабря 2024, 14:22 |
108
0
Украинский теннисист вышел во второй финал в 2024. Он не брал трофеи 2 года
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 571) вышел в финал грунтового турнира ITF M15 в Анталье (Турция).

В 1/2 финала украинец в трех сетах вырвал победу у представителя Италии Томмазо Компануччи (АТР 445) за 2 часа и 50 минут.

ITF M15 Анталья. Грунт. 1/2 финала

Алексей Крутых (Украина) – Томмазо Компануччи (Италия) [2] – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Это была первая встреча соперников.

В решающем поединке 15-тысячника в Турции Крутых сыграет против «нейтрала» Святослава Гулина (АТР 538). Алексей впервые сыграет против этого оппонента. Матч запланирован на 15 декабря в 09:00 по Киеву.

Крутых во второй раз в 2024 году вышел в финал соревнований. 18 ноября он уступил Адриа Сориано Баррере в поединке за трофей турнира ITF M15 в Ираклионе.

Алексей не выигрывал титулы с 2022 года. Тогда он стал чемпионом челленджера в Валенсии.

По теме:
Прошел дальше. Крутых пробился в 1/2 финала турнира ITF M15 в Анталии
И снова он. Украинский теннисист сыграл в финале турнира в Ираклионе
Впервые с 2022 года. Украинский теннисист провел двухдневный финал в Греции
Алексей Крутых ITF Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Южнокорейский теннисист приостановит карьеру, чтобы отслужить в армии
Теннис | 12 декабря 2024, 16:55 1
Южнокорейский теннисист приостановит карьеру, чтобы отслужить в армии
Южнокорейский теннисист приостановит карьеру, чтобы отслужить в армии

27-летний Квон Сун-Ву считает, что вернется сильнее в 30

Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Бокс | 14 декабря 2024, 00:16 0
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика

Дерек считает, что смог бы взять реванш у Александра

«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
Футбол | 14.12.2024, 12:59
«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Футбол | 13.12.2024, 15:25
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Футбол | 13.12.2024, 20:31
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
12.12.2024, 17:35 11
Футбол
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
Майк ТАЙСОН – о реванше Усик – Фьюри: «Я очень хочу его победы»
14.12.2024, 07:50
Бокс
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
БАКОЛЕ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто нокаутирует, есть условие»
12.12.2024, 09:12 3
Бокс
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
13.12.2024, 13:55 10
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
13.12.2024, 09:11 7
Футбол
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
13.12.2024, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем