У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала

В субботу, 14 декабря, прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Матч завершился в сухую ничью – 0:0.

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Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы, а Виталий Миколенко отыграл весь поединок за «Эвертон». После завершения встречи Миколенко получил от авторитетного статистического портала WhoScored высокую оценку 7.1.

Героем встречи стал голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд, который сохранил ворота на замке и совершил восемь сейвов. WhoScored поставил английскому стражу самую высокую оценку – 8.0.

Оценки матча Арсенал – Эвертон от WhoScored