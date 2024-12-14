Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
Англия
14 декабря 2024, 19:42 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:46
830
0

У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала

Эвертон отобрал очки у «канониров» на Эмирейтс

14 декабря 2024, 19:42 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:46
830
0
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 14 декабря, прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Матч завершился в сухую ничью – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Фулбек «Арсенала» Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы, а Виталий Миколенко отыграл весь поединок за «Эвертон». После завершения встречи Миколенко получил от авторитетного статистического портала WhoScored высокую оценку 7.1.

Героем встречи стал голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд, который сохранил ворота на замке и совершил восемь сейвов. WhoScored поставил английскому стражу самую высокую оценку – 8.0.

Оценки матча Арсенал – Эвертон от WhoScored

По теме:
ВИДЕО. Миколенко едва не привез пенальти на 90+1-й в игре Арсенал – Эвертон
Ливерпуль – Фулхэм – 2:2. Хозяева чуть не проиграли. Видео голов и обзор
«Отличается от остальных». Энцо Мареска – о Коуле Палмере
WhoScored Джордан Пикфорд Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Арсенал - Эвертон оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Футбол | 13 декабря 2024, 21:18 18
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?

У Игоря Харатина возникли проблемы

«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
Футбол | 14 декабря 2024, 12:59 10
«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины
«Все очень серьезно». Шахтер близок к подписанию игрока сборной Украины

Иван Калюжный может усилить состав «горняков»

Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Футбол | 14.12.2024, 00:10
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Бокс | 14.12.2024, 00:16
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
Футбол | 14.12.2024, 18:07
Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
Руслан РОТАНЬ: «У кого-то там уже билетики на поезд, на велосипед, не знаю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси
13.12.2024, 09:11 7
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 366
Футбол
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
12.12.2024, 18:25 7
Другие виды
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
У кого 8.9? Известна оценка Довбика за первый разгром от Ромы в Лиге Европы
12.12.2024, 22:48
Футбол
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
ФЬЮРИ: Когда мне было 20, я сказал Кличко одну вещь, сейчас я на его месте
12.12.2024, 19:29 4
Бокс
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
13.12.2024, 13:54 114
Футбол
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
13.12.2024, 12:41 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем