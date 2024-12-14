Владимир Шаран оценил выступление Динамо и Шахтера в еврокубках

Фиаско обоих наших грандов – донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» на евроарене на этой неделе вызвало большой резонанс в футбольных кругах страны.

Горняки уступили разгромно мюнхенской «Баварии» (1:5), а динамовцы «Реал Сосьедаду» из Сан-Себастьяна (0:3).

Мыслями об этих поединках со Sport.ua поделился один из опытных украинских тренеров Владимир Шаран.

– Честно говоря, я надеялся на лучшее, - признается он. - Мы понимали, что «Шахтеру» будет трудно противодействовать «Баварии», ведь это настоящая немецкая команда-машина. Поэтому надеяться на какой-то положительный результат было сложно, даже несмотря на то, что горняки забили первыми. Несмотря на то, что «Шахтер» и «Динамо» в чемпионате Украины проводят неплохие поединки, надо учитывать, что между матчами на внутренней арене и еврокубковыми большая пропасть. «Бавария- уверенно обыграла «Шахтер» в этом поединке. Больше всего меня удивил пятый мяч, забитый в ворота нашей команды. Даже на тренировках такое увидеть - это большая редкость. Один человек обыграл полкоманды, а все стояли и смотрели. Игрок «Баварии» в заключительной стадии своих действий положил на газон и вратаря, и защитника, после чего катнул мяч в ближний угол. Для меня это был просто шок. Этот гол стал своеобразным итогом возможностей донецкой команды в играх с более сильными соперниками. И возможностью сравнять с чемпионатом Украины, где «Шахтер» играет первым номером. Считается, что горняки фавориты и у них все получается, после чего мы «раздуваем» наших игроков - мол, какие же они красавцы.



– Поражение от «Баварии» должно стать очередным холодным душем для «Шахтера»...

– Считаю, что именно так. И надеюсь, футболисты донецкой команды понимают (если понимают, конечно): чтобы стать игроком европейского уровня, надо в каждом матче действовать так, как действовала «Бавария» во вторник в Гельзенкирхене. Мюнхенцы играли с вдохновением, и несмотря на счет, они все равно хотели больше забивать, чтобы радовать своих болельщиков. А мы, к большому сожалению, снова не умеем играть в защите, да и «один в один» не умеем играть.

– А что скажете о поединке динамовцев с «Реал Сосьедадом»?

– Такого «Динамо», как в первом тайме против «Реал Сосьедада», я еще никогда не видел. Команда по классу чуть выше среднего уровня испанского чемпионата, однако мне трудно представить: у кого еще можем взять какие-то очки в основном этапе этой Лиги Европы? Пожалуй, в игре с латвийской РФШ. Да и то я что-то теперь сомневаюсь. Для «Динамо» в приоритете чемпионат Украины, который хочет выиграть - это однозначно. И то, что я увидел по телетрансляции из Сан-Себастьяна, назвал бы экспериментом в еврокубках. Опять сыграли так, как я и думал - в три центральных защитника. И снова у динамовцев поменялось полсостава. Понятно, что имеют место нагрузки и зарубежные переезды. Но все болельщики ожидают от «Динамо» содержательной игры не только в национальном чемпионате, но и в еврокубках. Почему они не сыграли против «Александрии» в три центральных защитника? Ответ прост: хотели победить, зная, какую схему применяет соперник. 3:0 победили, хотя я считаю, что не по игре. А вот в поединке получилось так, что у динамовцев действительно были эксперименты. Играя в три центральных защитника, футболисты вообще не знают, куда бежать тактически. Ведь таких провалов, как и то, что делали с динамовцами игроки испанской команды, я не видел.

– Для чего же тогда попадать в еврокубки, прилагая большие усилия в национальном чемпионате?

– Может я на эмоциях говорю «эксперименты», но по-другому назвать это не могу. Если бы «Динамо» играло в чемпионате Украины в три центральных защитника, то это другое дело. Но динамовская команда применяет это в еврокубках - вот и дал я такое определение.