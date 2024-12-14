Владимир ЦЫТКИН: «У хорватов и французов сейчас смена поколений»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который потом тренировал сборные Украины всех возрастов эксклюзивно для Sport.ua, прокомментировал результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу, где подопечные Сергея Реброва будут выступать в группе D:

«На мой взгляд, итоги жеребьевки – приемлемые, ведь украинцы могли попасть и в более сильную группу. И, несмотря на то, кто будет третьим соперником: французы или хорваты, убежден, что наши будут бороться за первое место.

Считаю, что пойдет украинской сборной на пользу и то, что соперничество будет продолжаться осенью следующего года, а не весной после зимнего перерыва.

Я высоко оцениваю шансы наших ребят и потому, что те же французы и хорваты еще переживают сложный период смены поколений, тогда как у украинцев уже стабилизировался состав, руководитель Сергей Ребров определился на кого можно рассчитывать в ключевой момент.

Теперь главное, чтобы подойти к новым испытаниям в боевом состоянии, без травмированных. Надеюсь, что к тому времени будут постоянную игровую практику на клубном уровне наши легионеры Mихайло Mудрик, Виктор Цыганков, Артем Довбык, Роман Яремчук. От этого только выиграет украинская сборная».

В группе D соперниками украинцев будут исландцы, азербайджанцы и победитель пары Франция – Хорватия. Прямую путевку на ЧМ завоюет сборная, которая займет первое место.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Вестерло» и сборной Украины Сергей Сидорчук отреагировал на карту Украины без Крыма.