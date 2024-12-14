«Это топ-защитник». Экс-вратарь Англии анонсировал трансфер Забарного

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон считает, что «Борнмут» не сможет удержать украинского защитника Илью Забарного в своем составе на фоне интереса к игроку со стороны известных клубов.

«Забарный – игрок топ-уровня, и если им заинтересовались «шпоры», то заинтересовались и другие клубы Премьер-лиги. Это защитник топ-уровня, которого я видел своими глазами в «Борнмуте» этого сезона.

Это только его второй сезон в Премьер-лиге, но у него уже есть необходимый опыт. «Борнмут» не будет стоять у него на пути – они уже доказали это раньше. Если есть предложение с игрой в Лиге чемпионов, можно заключить соглашение.

«Ньюкасл» также наблюдает за ним. Я думаю, что Забарный уйдет из «Борнмута», но в январе это будет сложно сделать. Он усилит любую команду Премьер-лиги. Он сыграл более 40 матчей за сборную Украины.

Это умный футболист, и я не сомневаюсь, что летом он уйдет, будь то «Тоттенхэм» или какой-то другой клуб в Англии», – цитирует Пола Tottenham News.

Робинсон на протяжении своей карьеры играл за «Лидс», «Тоттенхэм», «Блэкберн» и «Бернли». За сборную Англии он провел 41 матч.