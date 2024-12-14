«Украинцам с жребием повезло». Экс-защитник сборной – о шансах в отборе ЧМ

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года:

«Считаю, что украинской сборной с жребием повезло. Теперь главное не повторять старые ошибки, когда наши ребята проваливали в отборочных соревнованиях старт, а потом тратили огромные усилия, чтобы выкарабкаться из пропасти.

Поскольку в нашей группе всего четыре участника и турнир будет быстротечным, поэтому нельзя быть легкомысленными. Конечно, наставник сборной Сергей Ребров будет настраивать подопечных на завоевание первого места и прямую путевку на ЧМ.

Конечно, главным конкурентом будет кто-то из пары Франция – Хорватия. Однако нельзя недооценивать и исландцев, и азербайджанцев, особенно в матчах на их поле.

У украинской сборной есть немало козырей: достаточно сбалансированный состав; есть лидеры, имеющие за спиной ценный международный опыт; квалифицированный главный тренер. Остается только по максимуму воспользоваться ими», – считает Микитин.

Напомним, что национальная сборная Украины первый матч отбора проведет в роли хозяев в сентябре 2025 года с победителем пары Франция – Хорватия.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин прокомментировал результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года.