«Правила нужно менять». Тренер Свентек прокомментировал допинг-скандал Иги

Тренер второй ракетки мира Иги Свентек Вим Фисетт прокомментировал допинг-скандал своей подопечной:

– Как вы восприняли ситуацию вокруг положительного результата антидопинговой проверки?



– Я узнал обо всем поздно. Это был последний разговор перед тем, как Ига наняла меня. Затем она написала, что «нам нужно поговорить на эту тему». Она рассказала мне все, что я оценил. Это было отличное начало нашего сотрудничества, потому что мы завоевали доверие.

Позже, когда она мне все объяснила, я был уверен, что дело чистое: она приняла микрозагрязненный препарат, ее отстранили на короткое время и у нее были доказательства всего, заключения экспертов, результаты анализов, проведенных в независимых лаборатории.

– Не боялись ли вы, что отстранение продлится и ваше сотрудничество будет поставлено под сомнение?



– Я не думаю, что ее вообще следовало отстранять. Даже если бы это произошло, возможность работать с кем-то вроде Иги было очевидным решением. У меня не было сомнений.

– Нужно ли менять антидопинговые правила?

– Да, потому что есть разница между приемом препарата для улучшения результатов и обнаружением в крови чего-то очень маленького. Сегодняшние технологии просто очень точны. Ситуация, с которой столкнулся Ига, могла случиться с кем угодно. Правила необходимо изменить.

– Приборы, которые используют антидопинговые лаборатории, уже сейчас точнее, чем те, которые используют производители препаратов. Это может означать, что лет через 10 почти у каждого топ-спортсмена в мире будет подобная история...

– Теннисистам даже приходится быть осторожными в том, что они едят и кому пожимают руки. Это не должно заходить так далеко. Нам нужно поймать тех, кто что-то принимает и не является «чистым». Мы не хотим, чтобы невиновные были представлены в плохом свете.