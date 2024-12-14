Украина. Премьер лига14 декабря 2024, 15:52 |
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ФОТО. Игроку ЛНЗ стало плохо на поле. Выехала скорая
С Каплиенко, кажется, все в порядке
14 декабря 2024, 15:52 |
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Во втором тайме матча чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ на поле была вынуждена выехать скорая – упал игрок гостей Александр Каплиенко.
Видимого контакта с защитником не было, судя по всему, игроку стало плохо. Несмотря на шок на лицах футболистов, с Каплиенко все в порядке, он сумел подняться и сам покинул поле, хотя был очень бледным.
Александра забрали в больницу.
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