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  4. ФОТО. Игроку ЛНЗ стало плохо на поле. Выехала скорая
Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 15:52 |
1381
0

ФОТО. Игроку ЛНЗ стало плохо на поле. Выехала скорая

С Каплиенко, кажется, все в порядке

14 декабря 2024, 15:52 |
1381
0
ФОТО. Игроку ЛНЗ стало плохо на поле. Выехала скорая
ФК ЛНЗ

Во втором тайме матча чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ на поле была вынуждена выехать скорая – упал игрок гостей Александр Каплиенко.

Видимого контакта с защитником не было, судя по всему, игроку стало плохо. Несмотря на шок на лицах футболистов, с Каплиенко все в порядке, он сумел подняться и сам покинул поле, хотя был очень бледным.

Александра забрали в больницу.

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Александр Каплиенко ЛНЗ Черкассы Александрия Александрия - ЛНЗ Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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