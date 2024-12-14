ФОТО. Игроку ЛНЗ стало плохо на поле. Выехала скорая

Во втором тайме матча чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ на поле была вынуждена выехать скорая – упал игрок гостей Александр Каплиенко.

Видимого контакта с защитником не было, судя по всему, игроку стало плохо. Несмотря на шок на лицах футболистов, с Каплиенко все в порядке, он сумел подняться и сам покинул поле, хотя был очень бледным.

Александра забрали в больницу.