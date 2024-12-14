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  4. 3,5 часа драмы. Александрия потеряла очки дома против ЛНЗ
Премьер-лига
Александрия
14.12.2024 13:00 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 16:27 |
1024
8

3,5 часа драмы. Александрия потеряла очки дома против ЛНЗ

Команда Ротаня не выиграла два заключительных матча календарного года

14 декабря 2024, 16:27 |
1024
8
3,5 часа драмы. Александрия потеряла очки дома против ЛНЗ
ФК Александрия

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Александрия» – ЛНЗ - 1:1

Голы: Филиппов, 45+2 – Яшари, 65

Предупреждения: Яшари, 45+2

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнев (Шостак, 74), Калюжный (Ващенко, 89), Ковалец (Кулаков, 89) – Козак (Беляев, 74), Филиппов (Костышин, 90+5), Безерра.

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко (Олейник, 60), Муравский, Дайко, Путря – Ноникашвили, Авагимян (Молло, 60), Яшари – Эйнел, Момо (Халайла, 46), Г. Пасич.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 10 (5) – 10 (5)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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Серж
Где там Омен? Кого в этот раз купили у этого юродивого? 
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+2
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Remark
Динамо переможе, щурі ще раз всруться в УПЛ і на зимову паузу підемо з чудовим настроєм 🫶
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+1
Diesel
От вам і рішень ротаньбола. Бензин майже закінчився 
Ответить
+1
VovanSidorovi4
Та Александрия еле одно очко заработала.
Ответить
0
Gargantua81
да там в конце Александрия еле отскочила.
Ответить
0
kluchka_vova
от і все.. вискочка..
Ответить
0
Олег Мандрівник
У Шахты появился шанс. Посмотрим воспользуются ли 🤔
Ответить
0
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