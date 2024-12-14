3,5 часа драмы. Александрия потеряла очки дома против ЛНЗ
Команда Ротаня не выиграла два заключительных матча календарного года
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Александрия» – ЛНЗ - 1:1
Голы: Филиппов, 45+2 – Яшари, 65
Предупреждения: Яшари, 45+2
«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнев (Шостак, 74), Калюжный (Ващенко, 89), Ковалец (Кулаков, 89) – Козак (Беляев, 74), Филиппов (Костышин, 90+5), Безерра.
ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко (Олейник, 60), Муравский, Дайко, Путря – Ноникашвили, Авагимян (Молло, 60), Яшари – Эйнел, Момо (Халайла, 46), Г. Пасич.
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ): 10 (5) – 10 (5)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 2 – 1.
АЛЕКСАНДРИЯ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: -5°C
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