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Премьер-лига
Александрия
14.12.2024 13:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 13 декабря 2024, 21:52
37
0

Александрия – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

13 декабря 2024, 21:51 | Обновлено 13 декабря 2024, 21:52
37
0
Александрия – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 14-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня таки не выдержала темп чемпионской гонки и проиграла одну из лобовых дуэлей киевскому «Динамо» (0:3). Но дальше у «полиграфов» соперник, который находится в настолько глубоком кризисе, что не смог дотерпеть даже до конца календарного года с увольнением главного тренера Андреса Карраско. Сейчас команду будет возглавлять известный в прошлом вратарь Андрей Дикань, и уж точно не в роли и.о. бороться с серией из четырех поражений кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
14 декабря 2024 -
13:00
ЛНЗ Черкассы
Победа «Александрии» 1.71 Сделать ставку
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Александр Снитко Sport.ua
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