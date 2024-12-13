В субботу, 14-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня таки не выдержала темп чемпионской гонки и проиграла одну из лобовых дуэлей киевскому «Динамо» (0:3). Но дальше у «полиграфов» соперник, который находится в настолько глубоком кризисе, что не смог дотерпеть даже до конца календарного года с увольнением главного тренера Андреса Карраско. Сейчас команду будет возглавлять известный в прошлом вратарь Андрей Дикань, и уж точно не в роли и.о. бороться с серией из четырех поражений кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.