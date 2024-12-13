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Премьер-лига
Александрия
14.12.2024 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
13 декабря 2024, 18:21 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:16
117
0

Александрия – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горожанам» надо реабилитироваться после крупного фиаско в игре с «Динамо»

13 декабря 2024, 18:21 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:16
117
0
Александрия – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 14 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и ЛНЗ Черкассы. Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», начало – в 13:00 по киевскому времени.

Александрия

«Александрия» в предыдущем туре национального чемпионата впервые в нынешнем сезоне УПЛ пережила негативные эмоции. Она в Киеве потерпела поражение со счетом 0:3 от «Динамо» – эта неудача стала первой для команды Руслана Ротаня в текущей кампании.

Как известно, до поединка с «бело-синими» у команды из Кировоградской области было 11 побед и 4 ничьи в поединках нынешнего чемпионата. Без поражений до этого шли только «Александрия» и «Динамо». Теперь ноль в графе «Поражения» только у киевского коллектива.

Нетрудно предположить, что после столичной осечки «горожане» в матче с ЛНЗ будут делать все возможное, чтобы реабилитироваться и победить. Как этого добиться, они знают, ведь в поединке первого круга с черкасцами добились на выезде победы со счетом 2:0.

Впрочем, есть один не очень приятный для команды Ротаня момент, на котором стоит акцентировать внимание в преддверии предстоящего матча. Речь о том, что в четырех своих последних матчах «Александрия» победила только 1 раз, когда 1 декабря обыграла дома «Черноморец» со счетом 3:0. До этого у «горожан» была гостевая ничья 1:1 с «Вересом», а после – ничья 0:0 дома с «Динамо» в отложенном поединке 1-го тура и поражение 0:3 от тех же киевлян, о котором уже упоминалось.

В целом же, «Александрия» сейчас в УПЛ по достижениям на своем поле занимает 1-е место с 26 очками после 10 матчей (8 побед, 2 ничьи). Для поклонников команды Ротаня это очень обнадеживающие показатели.

ЛНЗ

Главной новостью из стана черкасского ЛНЗ в преддверии матча с «Александрией» стала отставка главного тренера командs Андреса Карраско. Он покинул свой пост ввиду неудовлетворительных результатов в последних матчах. Вместе с ним из Черкасс уехал его помощник и соотечественник Эдгар Морагас.

На матч с александрийцами футболистов ЛНЗ выведет и.о. главного тренера Андрей Дикань. Задача перед ним будет стоять одновременно и простая, и сложная. Простота ситуации заключается в том, что предстоящая игра с «горожанами» станет для ЛНЗ заключительным поединком перед зимней паузой. Никто не будет судить Диканя строго за любой исход поединка – не он был наставником до этого, не он должен отвечать за результат. Сложность же состоит в том, что итоговый счет на табло может решить дальнейшую судьбу и самого Диканя, ведь, не секрет, что до весны у ЛНЗ однозначно будет новый наставник и новый тренерский штаб.

Карраско ушел из ЛНЗ после серии из четырех поражений кряду. 0:1 от «Оболони», 0:2 от «Ворсклы», 1:2 от «Вереса» и 1:3 от «Левого Берега» определили судьбу испанского тренера — после этого он получил вольную. Сейчас у черкасцев 10-я позиция в турнирной таблице УПЛ с 18 очками (5 побед, 3 ничьи, 8 поражений). Это скромно, но и надежно, ведь до зоны плей-офф сразу 5 пунктов. Однако у клубного руководства, как известно, амбиции выше «золотой середины». Именно поэтому Андрес Карраско и был уволен.

Из плохого у ЛНЗ также то, что на игру дисквалифицирован полузащитник Оливье Тилль.

Статистика встреч

«Александрия» и ЛНЗ провели между собой в УПЛ в истории 3 матча.

На счету «горожан» 1 победа, у ЛНЗ также один выигрыш, еще один поединок завершился вничью, мячи — 3:2 в пользу «Александрии».

На поле «Александрии» команды встречались один раз. Тот единственный матч завершился победой гостей из Черкасс со счетом 2:1.

Прогноз на противостояние

«Александрия» имеет в своих руках все «инструменты» и факторы, чтобы в матче добиться победы над ЛНЗ. Тем самым, команда Ротаня сможет подтвердить свой статус фаворита встречи, который ей дали эксперты в преддверии поединка.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Ермаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Безерра, Ковалец, Мишнев, Беляев, Филиппов.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко, Бойко, Ноникашвили, Топалов, Яшари, Эйнел, Бессала.

Прогноз Sport.ua
Александрия
14 декабря 2024 -
13:00
ЛНЗ Черкассы
Победа «Александрии» 1.71 Сделать ставку
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прогнозы ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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