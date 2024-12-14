Гол на последних секундах. Заря вырвала победу у Черноморца

Программу субботнего игрового дня 17-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между луганской «Зарей» и одесским «Черноморец». «Моряки» подошли к своему последнему поединку в году с пятиматчевой безвыигрышной серией, а предыдущая победа команды Александра Бабича была зафиксирована в начале октября. Такие результаты опустили «Черноморец» в зону переходных матчей, которую одесситы, несомненно, попытаются покинуть. Луганчане в прошлом туре обыграли «Карпаты», прервав тем самым свою трехматчевую безвыигрышную серию.

В начале поединка команды обменивались атаками, и луганчане довольно быстро сумели реализовать голевую возможность. После скидки Будкивского Мичин подготовил удар и с линии штрафной низом пробил точно в дальний угол.

Одесситы попытались сразу перевести игру на половину поля соперников, и у них получалось приближаться к штрафной «Зари». Но вот дальше, с созданием опасных моментов, у «моряков» возникали проблемы. Луганчане грамотно оборонялись, периодическим отвечая своими атакующими действиями. У «Черноморца» активностью выделялся Кайо Гомес, но его усилий было недостаточно для обострения ситуации.

Игра шла практическим без угроз воротам, но перед перерывом луганчане едва не удвоили свое преимущество. Едва не оформил дубль Мичин: после его удара мяч немного разминулся с крестовиной. На 15-минутный отдых команды ушли с минимальным перевесом «черно-белых».

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот гостей. После передачи с фланга Кораблин принял мяч в центре штрафной, и с его ударом в падении справился Рудько. Одесситам по-прежнему не удавалось проходить компактную защитную линию луганчан, которые уверенно разрушали атакующие потуги соперников. При этом наступательные действия «Зари» выглядели довольно перспективно для того, чтобы «черно-белые» закрепили свое преимущество. Тем не менее, «моряки» старательно искали свои шансы у ворот «Зари». Отличную возможность сравнять счет упустил Ермаков, который не сумел переправить мяч в угол после рикошета от Джордана.

Успешной для «Черноморца» стала двойная замена, проведенная тренерским штабом одесситов. На поле вышли Янаков и Шевцов: именно эти два футболиста впоследствии организовали взятие ворот соперников. Сыграв в стенку с партнером, Янаков точным ударом вогнал мяч в ближний угол. Шевцов мог стать автором еще одной голевой передачи, когда после его прострела Попов не сумел нанести удар.

На последних минутах встречи команды обменивались атаками, и «черно-белые» вырвали победу. Принес викторию своей команде Башич, который пушечным ударом из-за пределов штрафной нокаутировал «моряков». «Черноморец» потерпел шестое подряд поражение, а луганчане выиграли второй матч подряд.

Наши оценки

Замены Зари: Вакула – 5,5, Горбач – 5,5, Дришлюк – без оценки

Замены Черноморця: Янаков – 6,5, Шевцов - 5,5, Габелок – без оценки

Украинская Премьер-лига. 17 тур

«Заря» – «Черноморец» – 2:1

Гол: Мичин, 9, Башич, 90 +2 – Янаков, 81

Предупреждения: Янаков, 72, Шпорн, 85

«Заря»: Сапутин – Тронтель, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Мичин, Башич, Яцык (Дрышлюк, 79) – Слесар (Вакула, 68), Будкивский, Кораблин (Горбач, 68)

«Черноморец»: Рудько – Кисиль, Скиба, Лацабидзе, Ермаков – Билошевский, Шпорн (Габелок, 85) – Кайо Гомес (Янаков, 69), Сигеев (Шевцов, 69), Хобленко — Попов

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ЗАРЯ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА