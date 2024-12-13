В семнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025, в субботу, 14 декабря, в Киеве встретятся «Заря» и «Черноморец». Хозяева поля прошлый матч не смогли доиграть из-за воздушной тревоги и сейчас будут играть против «Черноморца», который в предыдущем поединке проиграл «Кривбассу».

Заря

У луганского клуба до международной паузы все шло наперекосяк: два поражения от «Шахтера» (одно в чемпионате, второе в Кубке Украины), плюс ненужные проигрыши в матчах с «Кривбассом», ЛНЗ, «Вересом», и на перерыв в УПЛ команда Бартуловича ушла в нелучшем настроении. Но уже после возобновления чемпионата «Заря» продемонстрировала, почему ее футболистов называют «мужиками». Об этом свидетельствуют ничья против «Полесья» (1:1) и волевая виктория над «Карпатами» (2:1).

В прошлом туре «Заря» встречалась с аутсайдером чемпионата «Ингульцом», но в дело вмешалась воздушная тревога, и команды сыграли только первый тайм. Для луганского клуба факт переноса поединка может пойти на пользу, поскольку команда Бартуловича по ходу матча проигрывала своему сопернику со счетом 0:1.

Но у «Зари» осталась еще заключительная игра в УПЛ против «Черноморца», где «мужикам» нужно брать 3 очка, чтобы на положительной ноте уйти в отпуск и приблизиться к верхней части таблицы.

Матч против «Черноморца» пропустит из-за перебора желтых карточек Игорь Горбач.

Черноморец

Если брать во внимание результаты «моряков» полтора месяца назад, то казалось, что симпатичная команда под руководством Бабича может рассчитывать на место выше 12-го в чемпионате. Однако затем последовала неприятная серия из пяти подряд поражений, в результате которых «Черноморец» опустился аж на 14 место в УПЛ.

В поединке против «Кривбасса» «Черноморец» хоть и проиграл 1:3, но продемонстрировал неплохую игру, несмотря на отсутствие лидеров (Петряка и Бутко). И кто знает, если бы не пенальти и пропущенный гол в раздевалку, то «моряки» имели все шансы зацепиться хотя бы за 1 очко.

Теперь для одесситов осталась последняя игра в этом календарном году против «Зари», которая хоть и не всегда радует результатами, но является фаворитом в этой встрече. Что интересно, «Черноморец» в последний раз побеждал «Зарю» в УПЛ еще в 2017 году, когда «моряков» возглавлял Александр Бабич. Может, сейчас команде из Южной Пальмиры удастся прервать неудачную серию и уйти с неплохим настроением на зимний перерыв.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 40 матчей в рамках УПЛ. 17 матчей завершились победой «Зари», 15 побед на счету «Черноморца» и в 8 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 54:45 в пользу «Зари». В первом круге этого сезона игра завершилась минимальной победой «мужиков» благодаря голу уже экс-игрока команды Эдуардо Герреро.

Прогноз на противостояние

«Заря» одержала всего 3 победы в домашних матчах, в то время как «моряки» лишь дважды сыграли вничью на выезде (против ЛНЗ и «Руха»). Именно команда Бартуловича является фаворитом в противостоянии. Но это не значит, что «Черноморец» приехал в Киев, чтобы подарить очки еще одному сопернику. А если учесть, что обеим командам нужно брать очки, то нашим прогнозом в этом матче будет «обе команды забьют (да)».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Джордан, Башич, Тронтель, Дришлюк, Кирюханцев, Яцык, Мичин, Вакула, Будковский

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Лацабидзе, Скиба, Ермаков, Билошевский, Габелок, Шпорн, Пшеничнюк, Попов, Хобленко