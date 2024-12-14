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Премьер-лига
Заря
14.12.2024 18:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 07:54 |
47
0

Заря – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17 тура Украинской Премьер-лиги

14 декабря 2024, 07:54 |
47
0
Заря – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 14 декабря, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

До международной паузы «Заря» потерпела несколько досадных поражений, но после ее завершения команда показала характер, сыграв вничью с «Полесьям» и одержав волевую победу над «Карпатами». В игре прошедшего тура с «Ингульцом», которая была прервана из-за воздушной тревоги, луганчане уступали 0:1, но перенос может пойти им на пользу. Впереди заключительная игра года против «Черноморца», где «Зари» важно получить три очка, несмотря на отсутствие Горбача из-за дисквалификации. Для одесситов этот матч – шанс прервать серию поражений и наконец-то победить луганский клуб, чего не случалось с 2017 года.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
14 декабря 2024 -
18:00
Черноморец
Обе забьют 2.07 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Черноморец текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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