В субботу, 14 декабря, состоится поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

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До международной паузы «Заря» потерпела несколько досадных поражений, но после ее завершения команда показала характер, сыграв вничью с «Полесьям» и одержав волевую победу над «Карпатами». В игре прошедшего тура с «Ингульцом», которая была прервана из-за воздушной тревоги, луганчане уступали 0:1, но перенос может пойти им на пользу. Впереди заключительная игра года против «Черноморца», где «Зари» важно получить три очка, несмотря на отсутствие Горбача из-за дисквалификации. Для одесситов этот матч – шанс прервать серию поражений и наконец-то победить луганский клуб, чего не случалось с 2017 года.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Черноморец» в украинской версии сайта.