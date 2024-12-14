Сенсация в Бундеслиге. Бавария проиграла впервые в сезоне
Мюнхенцы уступили на выезде
Главным событием тура в туре Бундеслиги стало поражение Баварии на выезде от Майнца со счетом 1:2. Для команды Венсана Компани это первое поражение в сезоне чемпионата Германии. Команда не проигрывала в Бундеслиге с середины мая.
Дубль оформил южнокорейский игрок Ли Че Сон.
Сократить отставание от мюнхенцев до четырех очков сумел Байер.
Чемпионат Германии. 14-й тур
Майнц – Бавария 2:1
Голы: Ли Че Сон, 41, 60 – Сане, 87
Аугсбург – Байер 0:2
Голы: Террье, 14, Вирц, 40
Боруссия Менхенгладбах – Хольштайн 4:1
Голы: Клянденхаст, 1, Хак, 26, Плеа, 43, 78 – Гигович, 30
Унион Берлин – Бохум 1:1
Голы: Холлебах, 53 - Сиссоко, 23
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