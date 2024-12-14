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Германия
14 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:52
1229
7

Сенсация в Бундеслиге. Бавария проиграла впервые в сезоне

Мюнхенцы уступили на выезде

14 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 14 декабря 2024, 18:52
1229
7
Сенсация в Бундеслиге. Бавария проиграла впервые в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Главным событием тура в туре Бундеслиги стало поражение Баварии на выезде от Майнца со счетом 1:2. Для команды Венсана Компани это первое поражение в сезоне чемпионата Германии. Команда не проигрывала в Бундеслиге с середины мая.

Дубль оформил южнокорейский игрок Ли Че Сон.

Сократить отставание от мюнхенцев до четырех очков сумел Байер.

Чемпионат Германии. 14-й тур

Майнц – Бавария 2:1
Голы: Ли Че Сон, 41, 60 – Сане, 87

Аугсбург – Байер 0:2
Голы: Террье, 14, Вирц, 40

Боруссия Менхенгладбах – Хольштайн 4:1
Голы: Клянденхаст, 1, Хак, 26, Плеа, 43, 78 – Гигович, 30

Унион Берлин – Бохум 1:1
Голы: Холлебах, 53 - Сиссоко, 23

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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514839
Усі сили віддали у матчі з Шахтарем, на Майнц не залишилось!))
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+1
Gargantua81
тяжело видать далась победа над Шахтером
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+1
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sahka1981
В Баварії багато трав, з більш-менш пристойними командами їхм зараз тяжко. Навіть з Майнцом.
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0
Samuel
Компані такий самий фізрук, на вихід
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0
_Quantum19_
Одним матчем не відбудуться. Помста за "гірників" тільки починається.
Ответить
-2
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