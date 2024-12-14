Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты
Команда Юрия Вернидуба реабилитировалась за скандальные 0:3 во Львове
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Украинская Премьер-лига. 17-й тур
«Кривбасс» – «Карпаты» – 2:0
Илич, 27 пенальти, Твердохлеб, 69
Вакулко, 56 – Игорь Невес, 33, Мирошниченко, 34.
«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Дибанго, Илич (Шевченко, 88), Кузык (Аморозо, 88), Твердохлеб (Каменский, 88), Вакулко (Бизимана, 62), Микитишин (Задерака, 79), Соса.
«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко (Адамюк, 85), Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо (Шах, 79), Чачуа (Рябов, 85), Стенио (Пидлепенец, 79), Очеретько, Игорь Невес (Костенко, 65).
Арбитр: Дмитрий Панчишин (г.Харьков).
Стадион: «Горняк» (г.Кривой Рог).
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