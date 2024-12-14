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Премьер-лига
Кривбасс
14.12.2024 15:30 – FT 2 : 0
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:53
870
3

Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты

Команда Юрия Вернидуба реабилитировалась за скандальные 0:3 во Львове

14 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 14 декабря 2024, 17:53
870
3
Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты
ФК Кривбасс

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

«Кривбасс» – «Карпаты» – 2:0

Илич, 27 пенальти, Твердохлеб, 69

Вакулко, 56 – Игорь Невес, 33, Мирошниченко, 34.

«Кривбасс»: Маханьков, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Дибанго, Илич (Шевченко, 88), Кузык (Аморозо, 88), Твердохлеб (Каменский, 88), Вакулко (Бизимана, 62), Микитишин (Задерака, 79), Соса.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко (Адамюк, 85), Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо (Шах, 79), Чачуа (Рябов, 85), Стенио (Пидлепенец, 79), Очеретько, Игорь Невес (Костенко, 65).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (г.Харьков).

Стадион: «Горняк» (г.Кривой Рог).

КРИВБАСС – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты отчеты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
я хотел чтобы 3 - 0
но и так неплохо
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+1
Demid Romanchik
Сосать команда была в ответке
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-2
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