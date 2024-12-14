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Премьер-лига
Кривбасс
14.12.2024 15:30 – FT 2 : 0
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 18:55 |
1598
1

Кривбасс – Карпаты – 2:0. Кто забил в пятом матче подряд? Видео голов

Поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся 14 декабря

14 декабря 2024, 18:55 |
1598
1
Кривбасс – Карпаты – 2:0. Кто забил в пятом матче подряд? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

14 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» (Кривой Рог) и «Карпаты» (Львов).

Команды сыграли на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Встреча началась в 16:00 по киевскому времени.

На 27-й минуте Хрвое Илич реализовал пенальти и вывел «Кривбасс» вперед – 1:0.

На 69-й минуте Егор Твердохлеб удвоил преимущество «Кривбасса» – 2:0. Этот гол стал седьмым для игрока в последних пяти матчах.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур. 14 декабря

Кривбасс – Карпаты – 2:0

Голы: Илич, 27 (пен), Твердохлеб, 69

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0, Илич, 27 мин (пен).

ГОЛ! 2:0, Твердохлеб, 69 мин.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Хрвое Илич (Кривбасс).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Володимир
А суддя ХАМ. Якщо такий видуманий пеналь ставити Карпатам, то відповідно потрібно було ставити у протилежні ворота. Як так судити? Ось рівень українського суддівства. 
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