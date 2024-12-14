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Премьер-лига
Кривбасс
14.12.2024 15:30 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:14
39
0

Кривбасс – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины

14 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 14 декабря 2024, 11:14
39
0
Кривбасс – Карпаты. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 14 декабря, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Карпаты» Львов.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 4-е место с 28 очками после 15 матчей. В трех последних поединках команда из Кривого Рога добилась трех побед с общим счетом 7:2.

«Карпаты» идут на 6-й позиции, имея 24 пункта после 16 встреч. В семи последних матчах во всех турнирах львовяне чередуют победы с поражениями. В последнем своем матче 7 декабря они дома разгромили «Верес» со счетом 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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