В субботу, 14 декабря, в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Карпаты» Львов.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 4-е место с 28 очками после 15 матчей. В трех последних поединках команда из Кривого Рога добилась трех побед с общим счетом 7:2.

«Карпаты» идут на 6-й позиции, имея 24 пункта после 16 встреч. В семи последних матчах во всех турнирах львовяне чередуют победы с поражениями. В последнем своем матче 7 декабря они дома разгромили «Верес» со счетом 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.