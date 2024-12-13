В субботу, 14 декабря, «Кривбасс» в последнем в этом году туре УПЛ на стадионе «Горняк» будет принимать «Карпаты». В предыдущих трех матчах чемпионата криворожский клуб очков не терял.

Кривбасс

«Кривбасс» в предыдущей игре в гостях победил «Черноморец» со счетом 3:1 и находится на 4-м месте. Главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб так прокомментировал эту игру: «Довольный тем, что ребята после пропущенного мяча очень быстро пришли в себя. Сделали все для того, чтобы выровнять шансы, а потом еще и забили второй мяч, и мы пошли с комфортным результатом 2:1 в нашу пользу на перерыв».

Криворожцы опережают «Карпаты» на четыре очка, что увеличивает напряжение субботнего поединка. Общий беспроигрышный сериал «Кривбасса» продолжается в чемпионате 7 игр (пять побед и две ничьи), а победный – 3 игры. Дмитрий Хомченовский может провести 250-й матч и забить 25-й гол в чемпионатах. Голевая серия Егора Твердохлеба длится в чемпионате 4 матча – 6 голов. «Кривбасс» может дома в 100-й раз сыграть вничью в УПЛ.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома победили «Верес» со счетом 5:0, увеличив свою домашнюю победную серию до четырех игр. После игры главный тренер Карпат Владислав Лупашко отметил: «Мы очень изменились. Если тезисно, то скажу, что как в игре с мячом, так и без него. Кардинальные изменения, сто процентов… Нас не нужно было оценивать по первому матчу с «Вересом», поскольку мы на протяжении всего первого круга поэтапно менялись и становились сильнее».

«Карпаты» и дальше находятся на 6-м месте в турнирной таблице. Подопечные Владислава Лупашко на чужом поле в предыдущих двух матчах очков в УПЛ не завоевывали. Безничейная серия «Карпат» длится в чемпионате 7 игр: пять побед и два поражения. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в УПЛ. Владислав Лупашко у руля разных клубов может одержать 10-ю победу на топ-уровне. Арендованный у «Кривбасса» Денис Устименко не сможет выйти на поле.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Кривбасс» проведут свой второй матч в УПЛ. Дебютная игра этих соперников прошла 11 августа этого года во Львове и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0. В составе «Карпат» еще в первом тайме отличились Артур Шах и Павел Полегенько, а во второй половине встречи – Амвросий Чачуа.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин (Харьков), который проведет свой 31-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре проведут первый матч в чемпионате, а «Кривбасс» раньше провел 2 игры и в обеих побеждал.

Прогноз на противостояние

«Кривбасс» в предыдущих семи матчах не проигрывал: 5 побед и 2 ничьи. «Карпаты» в двух предыдущих гостевых матчах текущего чемпионата очков не завоевали и будут пытаться прервать эту серию. Прогнозируем ничейный результат на стадионе «Горняк».

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Дибанго, Илич, Кузык, Твердохлеб, Шевченко, Микитишин, Соса.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Полегенько, Жан Педросо, Пидлепенец, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Альварес, Игор Невес.