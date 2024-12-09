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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 03:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:20
604
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»

Главный тренер криворожского Кривбасса пояснил свое решение

09 декабря 2024, 03:00 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:20
604
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
YouTube. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против «Карпат», который состоится 14 декабря:

– Через неделю будет домашняя игра с «Карпатами». Есть ли какая-нибудь дополнительная мотивация? Потому что с первого круга у команды остался небольшой должок за то досадное выездное поражение.

– Любое поражение – досадное. Для меня вообще нет разницы – или 0:1, или 1:2, или 2:3, или 0:3. Всегда внутри все клокочет, и всегда хочется реванша. Я тоже хочу. Самое главное – чтобы мы не накрутили себя на что-нибудь лишнее.

Надо выходить и играть, это такой же соперник, как и все. Надо выходить и просто играть с ними. Тем более, мы играем дома при поддержке наших фанатов. Поэтому, я думаю, будем готовиться, а там как оно будет, я не могу сказать. Думаю, как я хочу победы, так же хочет и их тренер.

Единственное, что я скажу по всему – может, меня снова начнут наказывать или как там: руку я точно не пожму ни одному тренеру этой команды. После тех слов, которые я услышал в адрес клуба Кривбасс, меня никто не заставит подойти и подать руку. Это точно, вообще.

Пусть что хотят, то и делают. Пока они не извинятся – не передо мной (я человек такой, как и все), а перед клубом «Кривбасс» – за те слова, которые сказал помощник главного тренера».

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Николай Степанов Источник: YouTube
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