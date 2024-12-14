Костюк – в пятерке лучших по победам над теннисистками топ-10 в 2024 году

Первая ракетка Украины Марта Костюк попала в топ-5 лучших теннисисток по итогам 2024 года по количеству побед над представительницами первой десятки рейтинга WTA.

В сезоне 2024 украинка одолела пять соперниц, которые находились в топ-10. Больше только у Иги Свентек (11), Арины Соболенко (11), Коко Гауфф (7) и Анны Калинской (7).

По пять побед, наравне с Мартой, также имеют Чжэн Циньвень и Виктория Азаренко.

Все 5 побед Костюк над теннисистками из топ-10 в 2024 году: