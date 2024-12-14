WTA14 декабря 2024, 14:50 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:18
275
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Костюк – в пятерке лучших по победам над теннисистками топ-10 в 2024 году
Марта одолела пятерых представительниц первой десятки, только у четырех девушек больше
14 декабря 2024, 14:50 | Обновлено 14 декабря 2024, 15:18
275
1
Первая ракетка Украины Марта Костюк попала в топ-5 лучших теннисисток по итогам 2024 года по количеству побед над представительницами первой десятки рейтинга WTA.
В сезоне 2024 украинка одолела пять соперниц, которые находились в топ-10. Больше только у Иги Свентек (11), Арины Соболенко (11), Коко Гауфф (7) и Анны Калинской (7).
По пять побед, наравне с Мартой, также имеют Чжэн Циньвень и Виктория Азаренко.
Все 5 побед Костюк над теннисистками из топ-10 в 2024 году:
- 1/8 финала WTA 500 в Штутгарте: Марта Костюк – Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) – 6:2, 4:6, 7:5
- 1/4 финала WTA 500 в Штутгарте: Марта Костюк – Коко Гауфф (США, WTA 3) – 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)
- 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте: Марта Костюк – Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 8) – 7:6 (7:2), 6:2
- 1/2 финала WTA 500 в Сан-Диего: Марта Костюк – Джессика Пегула (США, WTA 5) – 7:6 (7:4), 6:1
- 1/8 финала Олимпийских игр: Марта Костюк – Мария Саккари (Греция, WTA 8) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4
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Це - гарний показник ! ..(враховуючи те що було раніше )
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