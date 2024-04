Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка в трех сетах обыграла Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) за 2 часа и 40 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. 1/8 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [5] – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 6:4, 5:7

Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет в очных поединках, 1:1.

Чжэн побеждала в третьей партии со счетом 5:4, подавала на матч и имела 5 матчболов, однако украинка сумела сделать брейк, а затем взяла оставшиеся 2 гейма.

В четвертьфинале турнира в Германии Костюк сыграет против 3-й сеяной Коко Гофф.

Отметим, что в 2024 году Чжэн Циньвень дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко.

На старте соревнований в Штутгарте Костюк обыграла Лауру Зигемунд.

5 Match Points SAVED 😮 Kostyuk breaks back for 5-5 in the final set! #PorscheTennis pic.twitter.com/AehUyyKf4n

Roar of Relief 🙌@marta_kostyuk defeats Zheng 6-2, 3-6, 7-5 in a late night thriller, setting up a quarterfinal match against Coco Gauff!#PorscheTennis pic.twitter.com/sQHcwWwHBD