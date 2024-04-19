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  4. Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
WTA
19 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 19 апреля 2024, 01:30
2253
28

Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте

Марта в трех партиях обыграла Чжэн Циньвень в 1/8 финала турнире WTA 500

19 апреля 2024, 00:45 | Обновлено 19 апреля 2024, 01:30
2253
28
Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка в трех сетах обыграла Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) за 2 часа и 40 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. 1/8 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [5] – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 6:4, 5:7

Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет в очных поединках, 1:1.

Чжэн побеждала в третьей партии со счетом 5:4, подавала на матч и имела 5 матчболов, однако украинка сумела сделать брейк, а затем взяла оставшиеся 2 гейма.

В четвертьфинале турнира в Германии Костюк сыграет против 3-й сеяной Коко Гофф.

Отметим, что в 2024 году Чжэн Циньвень дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко.

На старте соревнований в Штутгарте Костюк обыграла Лауру Зигемунд.

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Марта Костюк Чжэн Циньвень WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 28
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sv_2000
Яка Марта молодець! Неймовірні враження! Невже дочекався! Марта - топ! І це не гіпотетично, це вже майже факт!
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+10
introvert
Ех, зовсім Марті себе не шкода. Спочатку ледь не віддала виграний матч (нікому окрім Гофф та третя партія була не потрібна), потім, навпаки, вирвала перемогу з пащі поразки. Словом, за брак холоднокровності догана, за характер - респект)
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+10
andrian311
Емоції, це те, що Марті доведеться опановувати постійно. Але сьогоднішня перемога показує, що не треба до кінця складати руки! Вітання!
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+9
Elis
Ну дівчина, молодець! Врятувала 5 матчпойнтів. Навчилася терпіти. Тепер вчитися таких вискочок закривати в 2-х сетах. 
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
mevast
Після вражень від попередньоі гри надія на перемогу була невелика. Радий що помилився. Дякую Марті за проявлений характер.
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+7
Sergiy20
Ну що тут сказати? Велика молодчинка! Просто бійцівський характер!
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+7
introvert
Що ж, знову купа невикористаних шансів у другій партії - але це єдина паралель із вчорашнім матчем. Коли на корті немає брудних ігор, суперниця штучно не затягує час між розіграшами (ну, майже) і грає у такому ж швидкому темпі, коли йде чисте змагання в майстерності, а не в умінні вивести суперницю з рівноваги - на корті одразу ж з`являється інша Марта. З красивим, потужним і водночас комбінаційним тенісом, з розумною і збалансованою грою. І навіть з подачею)
Горе-коментатора, який дозволяє собі ображати спортсменів в чаті, можна було б і забанити... хоча це на розсуд модераторів. Своїми гидотними вкидами, як і "експертними" прогнозами, він сам же себе виставляє на глум.
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+6
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Vlad Holl
Могла в двух сетах вирішити , але добре що так закінчилося . Відіграти 5 матч  пойнтів - це щось неймовірне. З перемогою ! А от так багато балакати , ну зовсім не обов'язково. Хто там Коко ? Думаю можна зіграти .
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+5
C.Пеклов
Яка ж молодець Марта!!Боролася до кінця та виборола перемогу!!Які м'ячи тащила в захисті-супер.Після 3-5 в 3 сеті думав все припливла,та ні, є характер!
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+5
Yaroslav
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+5
8number
Марто Марто, аби тільки не перехвалити ))
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+5
Stanislav Matusevych
Прогрес Марти в цьому сезоні помітний неозброєним оком, але ті проблеми у грі, що залишаються, призводять ось до таких валідолів. Сьогодні вже покраще йшла подача, але проявився інший давній недолік. Гра на власних брейкпойнтах. Відсоток їх реалізації в Марти зазвичай поганий, і ця гра не стала винятком. За великим рахунком, матч потрібно було закривати у другому сеті, коли за рахунку 4:3 та брейкпойнтом на прийомі Марта запорола простий удар з лету на самій сітці. І все одно вдалося виборсатися, навіть з 5 матчболів! Тепер, коли справи йдуть не за сценарієм Марти, вона таки навчилася не розвалюватися, чіплятися до останнього, і деколи, як сьогодні, це приносить успіх. Пані Заневська свою роботу знає. Правда, обидва брейки у третьому сеті було здобуто завдяки подвійним від китаянки) 
Тепер далі Коко, яка у своїй попередній грі настріляла ті самі 15 подвійних, що й Марта у своєму першому матчі. На грунті з нею можна боротися, проблема в тому, що вчора довелося грати три з лишком години, а сьогодні - лише на півгодини менше. Де сили брати на топову суперницю?
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+4
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BATI-GOOOOOL
Марта на зараз номер 1 в Україні.Ця перемога дуже важлива в сенсі того що треба грати до останнього .Вона єдина прогресує.
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+3
Nostradamus
Тигрица! 
Если шо и добавить, то это 10 гейм с матчболами. Отпустила мысленно результат, скинула давление и сломала менталку китаезе. Боролась 
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+3
kollekciy
Марту з Перемогою. Яка гра, яка перемога. Була в Марти схожа гра з Андрієску.
Знову показала хороший характер, не притаманний їй раніше. 
Як і на попередніх турнірах в другій грі Марта додала якості гри, але знову трохи не вистачило для легкої перемоги. А, виявилося, що доля підготувала Марті серйозну перевірку, але з щасливим кінцем. Знаючи стару Марту, досі не віриться, що вона зробила це, та ще й з 7 ракеткою.     
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+1
Arty900
Тепер в Римі Марта матиме мінімум 23й номер посіву, якщо там не гратиме Мухова.
А це потрапляння у 3-му колі на 9-16 ракеток турніру, а не на 1-8.
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0
Stanislav Matusevych
І новий власний рекорд Марта встановлює в рейтингу. Наступного тижня вона вже точно буде не нижче 24-ї позиції. Дебют у топ-25. Особисто я після РГ чекаю Марту в ролі повноцінної першої ракетки України. Давно вже час.
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0
sv_2000
До речі Гауф теж не грілася на пляжі))) В неї навіть на 1 гейм більше зіграно)))
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0
introvert
В завтрашньому матчі з Гофф поставив би на Марту, якби не ці злощасні треті сети. Рано чи пізно вони повинні "аукнутися".
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0
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u6464u
киівський удав )))
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0
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