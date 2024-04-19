Спасла 5 матчболов! Костюк вырвала победу у 7-й ракетки мира в Штутгарте
Марта в трех партиях обыграла Чжэн Циньвень в 1/8 финала турнире WTA 500
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинка в трех сетах обыграла Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) за 2 часа и 40 минут.
WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении. 1/8 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [5] – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 6:4, 5:7
Это была вторая встреча соперниц. Костюк сравняла счет в очных поединках, 1:1.
Чжэн побеждала в третьей партии со счетом 5:4, подавала на матч и имела 5 матчболов, однако украинка сумела сделать брейк, а затем взяла оставшиеся 2 гейма.
В четвертьфинале турнира в Германии Костюк сыграет против 3-й сеяной Коко Гофф.
Отметим, что в 2024 году Чжэн Циньвень дошла до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко.
На старте соревнований в Штутгарте Костюк обыграла Лауру Зигемунд.
5 Match Points SAVED 😮— wta (@WTA) April 18, 2024
Kostyuk breaks back for 5-5 in the final set!#PorscheTennis pic.twitter.com/AehUyyKf4n
Roar of Relief 🙌@marta_kostyuk defeats Zheng 6-2, 3-6, 7-5 in a late night thriller, setting up a quarterfinal match against Coco Gauff!#PorscheTennis pic.twitter.com/sQHcwWwHBD— wta (@WTA) April 18, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в двух сетах выиграла у Мартины Тревизан в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Тренер вратарей «Реала» считал, что не прыгать стоит только в одном случае из трех возможных
Горе-коментатора, який дозволяє собі ображати спортсменів в чаті, можна було б і забанити... хоча це на розсуд модераторів. Своїми гидотними вкидами, як і "експертними" прогнозами, він сам же себе виставляє на глум.
Тепер далі Коко, яка у своїй попередній грі настріляла ті самі 15 подвійних, що й Марта у своєму першому матчі. На грунті з нею можна боротися, проблема в тому, що вчора довелося грати три з лишком години, а сьогодні - лише на півгодини менше. Де сили брати на топову суперницю?
Если шо и добавить, то это 10 гейм с матчболами. Отпустила мысленно результат, скинула давление и сломала менталку китаезе. Боролась
Знову показала хороший характер, не притаманний їй раніше.
Як і на попередніх турнірах в другій грі Марта додала якості гри, але знову трохи не вистачило для легкої перемоги. А, виявилося, що доля підготувала Марті серйозну перевірку, але з щасливим кінцем. Знаючи стару Марту, досі не віриться, що вона зробила це, та ще й з 7 ракеткою.
А це потрапляння у 3-му колі на 9-16 ракеток турніру, а не на 1-8.