Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде престижных соревнований украинка сыграет против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 53) – первой ракетки мира в парном разряде.

Синякова в Дубае прошла квалификацию. На старте отбора она одолела Кристину Младенович из Франции (6:4, 6:0), а в решающем раунде прошла Жаклин Кристиан (6:3, 6:2).

Ранее Марта и Катерина между собой не играли. Точное время старта встречи будет известно позднее. Тысячник в ОАЭ пройдет с 16 по 22 февраля.

Помимо Костюк, в Дубае также выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, которые тоже уже получили первых оппоненток.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ТУРНИРА WTA 1000 В ДУБАЕ