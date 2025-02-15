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  4. Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
WTA
15 февраля 2025, 14:14 |
2373
4

Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ

Марта в 1-м раунде тысячника в Дубае сыграет против Катерины Синяковой

15 февраля 2025, 14:14 |
2373
4
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде престижных соревнований украинка сыграет против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 53) – первой ракетки мира в парном разряде.

Синякова в Дубае прошла квалификацию. На старте отбора она одолела Кристину Младенович из Франции (6:4, 6:0), а в решающем раунде прошла Жаклин Кристиан (6:3, 6:2).

Ранее Марта и Катерина между собой не играли. Точное время старта встречи будет известно позднее. Тысячник в ОАЭ пройдет с 16 по 22 февраля.

Помимо Костюк, в Дубае также выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, которые тоже уже получили первых оппоненток.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ТУРНИРА WTA 1000 В ДУБАЕ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
найважчий варіант із кваліфаєрок, але Марта фаворит явний буде
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+1
Andromed
ну що казати, бажаємо удачі нашим українкам, щоб дійшли якомога далі в турнірі
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+1
Обсервер Влад
Костюк занадто багато сил віддала на попередньому турнірі. Щоб проти такої "кваліфаєрки" це не аукнулося
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0
Олександр Науменко
Саме те, для набирання ходу.
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0
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