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  4. Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 13 февраля 2025, 21:10
10175
28

Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует

Экс-игрок «Милана» ответил президенту УАФ

13 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 13 февраля 2025, 21:10
10175
28
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
kaladze.com. Каха Каладзе и Андрей Шевченко

Бывший игрок «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе отреагировал на слова своего бывшего одноклубника и президента УАФ Андрея Шевченко.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции. Казалдзе успел отреагировать на эти слова.

«Украина сейчас находится в тяжелом положении, переживает испытания. Шевченко сегодня скорбит.

Для меня, как для грузина, неприемлемо вступать в полемику с человеком, который скорбит.

Я очень надеюсь, что в Украине скоро завершится этот ужас, а украинский народ сможет правильно проанализировать то, что с ним произошло», – сказал Каладзе.

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Каха Каладзе Андрей Шевченко Грузия Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
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Комментарии 28
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Hards11
Клоун 
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+7
easterly
путіносос
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+6
Мен Петров
Недолугий 
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+6
antin2099
>> український народ зможе правильно проаналізувати те, що з ним відбулося
прямо как грузинский, поставивший это ничтожество мером Тбилиси. Ушатал инфраструктуру города, зато проруснявый и войны не будет. Там где русня сунула свой нос везде разруха и упадок без бомбежек. Фотки Абхазии и Приднестровья как после ядерной войны.
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+5
Saar
Шлюха- це продажна особа. Так от, каладзе - це ти.
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+4
Alehandro
Шмат лайна під сацебелі 
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+3
Pavel_i_CO
Чурка
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+3
cаша зардунов
Как то сказал ни о чем.
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0
MaximusOne
Зараз наші знатаки в коментарях, які всьо знають і в всьому розібралися, об'яснять йому шо до чого)
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-11
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
Каладзе это пример трезвомыслящего человека и патриота. Который свою страну ведет к миру и процветанию.
А Зеленский в это время узнает о судьбе своей страны по телефону, распродает недра за долги и мощной желтой струей в глаза лохам обещает строить "украинское НАТО".
кто в этой ситуации клоун совершенно очевидно.
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-18
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