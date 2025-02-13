Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Экс-игрок «Милана» ответил президенту УАФ
Бывший игрок «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе отреагировал на слова своего бывшего одноклубника и президента УАФ Андрея Шевченко.
Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции. Казалдзе успел отреагировать на эти слова.
«Украина сейчас находится в тяжелом положении, переживает испытания. Шевченко сегодня скорбит.
Для меня, как для грузина, неприемлемо вступать в полемику с человеком, который скорбит.
Я очень надеюсь, что в Украине скоро завершится этот ужас, а украинский народ сможет правильно проанализировать то, что с ним произошло», – сказал Каладзе.
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прямо как грузинский, поставивший это ничтожество мером Тбилиси. Ушатал инфраструктуру города, зато проруснявый и войны не будет. Там где русня сунула свой нос везде разруха и упадок без бомбежек. Фотки Абхазии и Приднестровья как после ядерной войны.
А Зеленский в это время узнает о судьбе своей страны по телефону, распродает недра за долги и мощной желтой струей в глаза лохам обещает строить "украинское НАТО".
кто в этой ситуации клоун совершенно очевидно.