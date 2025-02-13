Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует

Бывший игрок «Динамо» и «Милана» Каха Каладзе отреагировал на слова своего бывшего одноклубника и президента УАФ Андрея Шевченко.

Недавно Шевченко сказал, что Кахи для него больше не существует из-за его пророссийской позиции. Казалдзе успел отреагировать на эти слова.

«Украина сейчас находится в тяжелом положении, переживает испытания. Шевченко сегодня скорбит.

Для меня, как для грузина, неприемлемо вступать в полемику с человеком, который скорбит.

Я очень надеюсь, что в Украине скоро завершится этот ужас, а украинский народ сможет правильно проанализировать то, что с ним произошло», – сказал Каладзе.