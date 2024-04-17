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WTA
17 апреля 2024, 19:04 | Обновлено 17 апреля 2024, 19:15
1323
19

Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте

Марта выстрадала победу над Лаурой Зигемунд

17 апреля 2024, 19:04 | Обновлено 17 апреля 2024, 19:15
1323
19
Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1-го раунда основы украинка обыграла опытную немку Лауру Зигемунд (№84 WTA). Матч продолжался более 3 часов.

Штутгарт. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:7(4), 6:4

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Костюк второй раз играет в Штутгарте, в 2018-м она прошла здесь квалификацию и уступила Каролин Гарсии во втором круге основы.

В следующем раунде Марта сразится против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA).

Отметим, что Зигемунд побеждала в Штутгарте в 2017-м, а за год до того остановилась в финале. Лаура впервые в карьере проиграла матч первого круга основы на этом турнире. Любопытно, что она родилась в 10 км к югу от Штутгарта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

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WTA Штутгарт Марта Костюк Лаура Зигемунд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 19
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Elis
Ну нарешті! З перемогою! Такі матчі теж треба вчитись вигризати. 
Але що курить Зіґемунд? 36 років, більше 3 годин матч, а вона ледь впріла. 
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+4
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mevast
Привітаємо Марту з *чудовою* грою. Потішила. Надіятись на ще одну *Зігемунд* в турнірі марна справа.
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+3
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sirjoga
З перемогою! Із позитивного в грі Костюк - вона навчилась викрикувати французькою. Ще можна відмітити відсутність неконтрольованих психів, але одному Грицьку відомо скільки це йому коштує потім. 
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+3
paw
З перемогою! Але треба відверто сказати, що гра Костюк вкрай слабка! Купа подвійних, першої подачі взагалі нема! Проти китаянки з такою грою їй буде нічого "ловити"!
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+3
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Alehandro
З такою подачею проти Чжен нема чтого робити. Змінила англійське "C'mon!" на французьке "Allez!", а краще б щось зі соїми психами вже нарешті зробила...
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+2
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introvert
Підступна німкеня с самого початку матчу зробила все можливе, щоб вибісити Марту. Підозрюю, що ці емоції наклалися на невдоволення рішенням організаторів підлаштуватися під Зігемунд і винести гру на середу, змусивши розпочати турнір пізніше за прямих конкуренток. І хоча останнім часом Марта більш-менш навчилася спрямовувати свої емоції у правильне русло, цього разу вдалося лише частково. Третя партія була абсолютно зайвою, спокійно можна було закривати цю неприємну фрау в двох сетах. 
Обговорювати подачу не буду - і без мене знайдеться кому) Хоча те, що прийняти на матч їй легше ніж подати, річ промовиста. З перемогою!
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+2
Vlad Holl
З 36- річною ледь грала  , а що буде з 21 - річною китаянкою ? 15 подвійних - це мабуть особистий рекорд Марти , з чим її і вітаю. Не знаю ,що повинно статися за добу ,але з таким тенісом мало що світить. 
Доречі ,31 -річна Коллінз виграла Майямі -1000 на корді , і без перерви Чарльстон -500 на грунті , от і робіть висновки , хто грає , а хто мріє грати .
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+1
Muskrat2
"Why you say vamos? Say allez!"
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+1
donPedro
Мартині страждання
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+1
sv_2000
Гарний матч для початку ґрунтового сезону й Марта проявила характер. Це добре. Спочатку все було на класі, якось навіть на ізі, хоч й грала Марта відривками. Але потім німкеня розігралася і стало дуже цікаво. Марті треба повчитися вчасно включатися в відповідальні моменти.  Але ментальний прогрес видно неозброєним оком. По грі все у Марти норм, тільки, звичайно, подача... Жахіття))) 15 подвійних - це не дуже добре навіть для цілого турніру
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0
kollekciy
Марту з перемогою. Марта все ще, грає в цікавий атакуючий теніс, і це головне хороше. Бо попередні роки на грунті вона взагалі в повному захисті сиділа. А, з новою грою успіхи продовжаться. От тільки, чому стабільна подача ніяк не приходить.      
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0
T-800
Лаура Штуттгартовна Зігемунд. Міцний горішок.
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0
C.Пеклов
Молодець.Но як же нервово подає.!Невже тренерша не може підказати.що м'яч при подачі треба вище підкідати?Ті,хто вболівав за Марту до кінця матчу, мають залізні нерви.Українці ,тримаємось,перемога буде за нами!
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0
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