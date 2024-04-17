Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте
Марта выстрадала победу над Лаурой Зигемунд
Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1-го раунда основы украинка обыграла опытную немку Лауру Зигемунд (№84 WTA). Матч продолжался более 3 часов.
Штутгарт. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:7(4), 6:4
Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
Костюк второй раз играет в Штутгарте, в 2018-м она прошла здесь квалификацию и уступила Каролин Гарсии во втором круге основы.
В следующем раунде Марта сразится против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA).
Отметим, что Зигемунд побеждала в Штутгарте в 2017-м, а за год до того остановилась в финале. Лаура впервые в карьере проиграла матч первого круга основы на этом турнире. Любопытно, что она родилась в 10 км к югу от Штутгарта.
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Але що курить Зіґемунд? 36 років, більше 3 годин матч, а вона ледь впріла.
Обговорювати подачу не буду - і без мене знайдеться кому) Хоча те, що прийняти на матч їй легше ніж подати, річ промовиста. З перемогою!
Доречі ,31 -річна Коллінз виграла Майямі -1000 на корді , і без перерви Чарльстон -500 на грунті , от і робіть висновки , хто грає , а хто мріє грати .