Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1-го раунда основы украинка обыграла опытную немку Лауру Зигемунд (№84 WTA). Матч продолжался более 3 часов.

Штутгарт. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:7(4), 6:4

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Костюк второй раз играет в Штутгарте, в 2018-м она прошла здесь квалификацию и уступила Каролин Гарсии во втором круге основы.

В следующем раунде Марта сразится против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA).

Отметим, что Зигемунд побеждала в Штутгарте в 2017-м, а за год до того остановилась в финале. Лаура впервые в карьере проиграла матч первого круга основы на этом турнире. Любопытно, что она родилась в 10 км к югу от Штутгарта.