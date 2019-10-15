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Люксембург. Костюк обидно проиграла Зигемунд

17-летняя украинка не смогла подать на матч во втором сете

  • 15.10.2019 15:31
  • 1347 просмотров
  • 4 комментария
Люксембург. Костюк обидно проиграла Зигемунд
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№162 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки турнира WTA международной серии в Люксембурге.
 
В матче первого раунда 17-летняя украинка, которая начинала борьбу в квалификации, в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд (№79 WTA). 
 
Люксембург. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 5:7, 2:6
 
Первый сет получился очень ровным, хотя уровень игры обеих теннисисток оставлял желать лучшего. Любопытно, что Марта заработала свой первый брейкпоинт только в десятом гейме, и сразу же его реализовала. На своей подаче украинка действовала уверенно, поэтому у Зигемунд практически не было шансов зацепиться за ее подачу.
 
А вот второй сет вышел более богатым на интригу. Марта дважды вела в счете 2:0 и даже 5:2, выходила подавать на матч, но легко закончить матч у нее не получилось. Немка перехватила инициативу и сравняла счет в матче.
 
Третий сет также остался за представительницей Германии. Она повела 3:0 и сумела удержать преимущество до конца поединка.
 
Во втором круге Зигемунд сразится против пятой сеяной Виктории Кузьмовой из Словакии (№52 WTA).
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Reddit Video
      Reddit Video, 15.10.2019 16:18
    +2
    Технического брака запредельно много. У нового тренера работы непочатый край.
    Ссылка
    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 15.10.2019 16:12
    -2
    Не обидно , а безвольно
    Ссылка
    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 15.10.2019 16:12
    0
    Не обидно , а безвольно
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 15.10.2019 15:48
    +3
    Ніяк Марті не щастить на останній гейм. Вже багато разів одне і теж. Тільки трохи не вистачить, відразу поганий настрій у Марти, і кінець гри прогнозований.
    Сьогодні і подача була хороша, але чому вона знову у вирішальний момент пропала.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 15.10.2019 15:48
    +3
    Ніяк Марті не щастить на останній гейм. Вже багато разів одне і теж. Тільки трохи не вистачить, відразу поганий настрій у Марти, і кінець гри прогнозований.
    Сьогодні і подача була хороша, але чому вона знову у вирішальний момент пропала.
    Ссылка
    Reddit Video
      Reddit Video, 15.10.2019 16:18
    +2
    Технического брака запредельно много. У нового тренера работы непочатый край.
    Ссылка
    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 15.10.2019 16:12
    0
    Не обидно , а безвольно
    Ссылка
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