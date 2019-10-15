Люксембург. Костюк обидно проиграла Зигемунд

Украинская теннисистка Марта Костюк (№162 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки турнира WTA международной серии в Люксембурге.
В матче первого раунда 17-летняя украинка, которая начинала борьбу в квалификации, в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд (№79 WTA).
Люксембург. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 5:7, 2:6
Первый сет получился очень ровным, хотя уровень игры обеих теннисисток оставлял желать лучшего. Любопытно, что Марта заработала свой первый брейкпоинт только в десятом гейме, и сразу же его реализовала. На своей подаче украинка действовала уверенно, поэтому у Зигемунд практически не было шансов зацепиться за ее подачу.
А вот второй сет вышел более богатым на интригу. Марта дважды вела в счете 2:0 и даже 5:2, выходила подавать на матч, но легко закончить матч у нее не получилось. Немка перехватила инициативу и сравняла счет в матче.
Третий сет также остался за представительницей Германии. Она повела 3:0 и сумела удержать преимущество до конца поединка.
Во втором круге Зигемунд сразится против пятой сеяной Виктории Кузьмовой из Словакии (№52 WTA).
Источник — Sport.ua
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Сьогодні і подача була хороша, але чому вона знову у вирішальний момент пропала.
Сьогодні і подача була хороша, але чому вона знову у вирішальний момент пропала.
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