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Люксембург. Костюк прошла в основную сетку на отказе Фёгеле

Украинке не пришлось играть в финале квалификации

  • 14.10.2019 14:19
  • 862 просмотра
  • 3 комментария
Люксембург. Костюк прошла в основную сетку на отказе Фёгеле
© ITF. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№162 WTA) вышла в основную сетку турниру WTA международной категории в Люксембурге.
 
В финале квалификации 17-летняя украинка должна была сразиться против Штефани Фёгеле (№127 WTA), но швейцарка отказалась от участия в матче.
 
Напомним, ранее с турнира в Люксембурге снялась Катерина Козлова.
 
Возможные соперницы Костюк в первом круге: Элиза Мертенс (№19 WTA), Елена Рыбакина (№43 WTA), Алисон ван Эйтванк (№48 WTA), Лаура Зигемунд (№79 WTA) и Тамара Корпач (№124 WTA).

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 14.10.2019 14:54
    +1
    Нарешті і Марті пощастило потрапити на подарунок. Тепер ще б з жеребкуванням пощастило, бо Козлова своїм зняттям вивільнила дуже не бажану суперницю. Добре було б Лаура Зігемунд або Тамара Корпач. Корпач Марта ще в Валенсії повинна була спокійно перемагати, щей досі не зрозуміло, чому вона там, зненацька занервувала.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 14.10.2019 14:32
    +2
    Sashamar, 14.10.2019 14:23
    Хто в курсі чим так Марта налякала Стефанію?
    В Фогель травма-не відновилась від трьохсетовика вчора
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 14.10.2019 14:23
    +2
    Хто в курсі чим так Марта налякала Стефанію?
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 14.10.2019 14:32
    +2
    Sashamar, 14.10.2019 14:23
    Хто в курсі чим так Марта налякала Стефанію?
    В Фогель травма-не відновилась від трьохсетовика вчора
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 14.10.2019 14:23
    +2
    Хто в курсі чим так Марта налякала Стефанію?
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 14.10.2019 14:54
    +1
    Нарешті і Марті пощастило потрапити на подарунок. Тепер ще б з жеребкуванням пощастило, бо Козлова своїм зняттям вивільнила дуже не бажану суперницю. Добре було б Лаура Зігемунд або Тамара Корпач. Корпач Марта ще в Валенсії повинна була спокійно перемагати, щей досі не зрозуміло, чому вона там, зненацька занервувала.
    Ссылка
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