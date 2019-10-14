Люксембург. Костюк прошла в основную сетку на отказе Фёгеле

Украинская теннисистка Марта Костюк (№162 WTA) вышла в основную сетку турниру WTA международной категории в Люксембурге.
В финале квалификации 17-летняя украинка должна была сразиться против Штефани Фёгеле (№127 WTA), но швейцарка отказалась от участия в матче.
Напомним, ранее с турнира в Люксембурге снялась Катерина Козлова.
Возможные соперницы Костюк в первом круге: Элиза Мертенс (№19 WTA), Елена Рыбакина (№43 WTA), Алисон ван Эйтванк (№48 WTA), Лаура Зигемунд (№79 WTA) и Тамара Корпач (№124 WTA).
Источник — Sport.ua
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