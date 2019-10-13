Козлова снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы

В понедельник, 14-го октября, 25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова в стартовом матче турнира в Люксембурге должна была встретиться с 23-летней бельгийкой Элис Мертенс, посеянной под первым номером.

Однако, Козлова не сыграет на этих соревнованиях, так как снялась с турнира уже после жеребьевки из-за травмы левой ноги.

Что касается Мертенс, то бельгийка на старте соревнований сыграет либо с лаки-лузером, либо против теннисистки, которая пройдет квалификацию.

В минувшем сезоне Козлова впервые приняла участие на турнире в Люксембурге, проиграв в первом круге.