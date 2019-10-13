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Козлова снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы

Украинка не выступит на турнире WTA

  • 13.10.2019 20:00
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Козлова снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы
© ФТУ. Катерина Козлова
В понедельник, 14-го октября, 25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова в стартовом матче турнира в Люксембурге должна была встретиться с 23-летней бельгийкой Элис Мертенс, посеянной под первым номером.
 
Однако, Козлова не сыграет на этих соревнованиях, так как снялась с турнира уже после жеребьевки из-за травмы левой ноги.
 
Что касается Мертенс, то бельгийка на старте соревнований сыграет либо с лаки-лузером, либо против теннисистки, которая пройдет квалификацию.
 
В минувшем сезоне Козлова впервые приняла участие на турнире в Люксембурге, проиграв в первом круге.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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