Козлова снялась с турнира в Люксембурге из-за травмы

В понедельник, 14-го октября, 25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова в стартовом матче турнира в Люксембурге должна была встретиться с 23-летней бельгийкой Элис Мертенс, посеянной под первым номером.
Однако, Козлова не сыграет на этих соревнованиях, так как снялась с турнира уже после жеребьевки из-за травмы левой ноги.
Что касается Мертенс, то бельгийка на старте соревнований сыграет либо с лаки-лузером, либо против теннисистки, которая пройдет квалификацию.
В минувшем сезоне Козлова впервые приняла участие на турнире в Люксембурге, проиграв в первом круге.
Напомним, ранее Козлова из-за повреждения снялась с матча против Гауфф в Линце.
Источник — Большой теннис Украины
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