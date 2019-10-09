Войти или Зарегистрироваться

Козлова снялась с матча против Гауфф в Линце

Украинская теннисистка не смогла доиграть поединок против 15-летней американки

  • 09.10.2019 16:17
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
Козлова снялась с матча против Гауфф в Линце
© WTA. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) закончила выступления на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.
 
Во втором круге 25-летняя украинка снялась по ходу третьего сета против 15-летней Кори Гауфф из США (№110 WTA).
 
Отметим, что украинка выиграла стартовую партию и первой сделала брейк во втором сете. Но при этом Козлова травмировалась, взяла медицинский тайм-аут, после которого смогла взять только один гейм. 
 
Линц. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 4:6, 0:2 (отказ)
 
Напомним, в первом круге Козлова обыграла Анну Блинкову из России.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    olegg1261
      olegg1261, 09.10.2019 16:28
    +4
    Дякую Катрусі за мужність!Бажаю як найшвидшого повернення на корт.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 09.10.2019 16:28
    +4
    Дякую Катрусі за мужність!Бажаю як найшвидшого повернення на корт.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности