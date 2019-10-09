Козлова снялась с матча против Гауфф в Линце

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) закончила выступления на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.
Во втором круге 25-летняя украинка снялась по ходу третьего сета против 15-летней Кори Гауфф из США (№110 WTA).
Отметим, что украинка выиграла стартовую партию и первой сделала брейк во втором сете. Но при этом Козлова травмировалась, взяла медицинский тайм-аут, после которого смогла взять только один гейм.
Линц. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 4:6, 0:2 (отказ)
Напомним, в первом круге Козлова обыграла Анну Блинкову из России.
Источник — Sport.ua
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