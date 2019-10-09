Козлова снялась с матча против Гауфф в Линце

16:43 — nomad

Ты про себя и свои отношения пиши, умник юнный. Народ это не власти, и неХ разжигать, особенно в ...

16:40 — zack1976

Врешь ты. Тогда их "рашистами никто не называл". Выиграшу все радовались, для многих это была рад...

16:36 — zack1976

Так ли это (возможно вполне) мы никогда не увидим лет 5 так точно

16:32 — zack1976

да, я тоже заметил. Но "дякувати" за не свои заслуги - глупо.

16:29 — nomad

У кого? Я про СССР и 5:0, а ты как бухой, куда в сторону...