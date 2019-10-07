Линц. Козлова стартовала с тяжелой победы

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) стартовала с победы на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.

В первом круге 25-летняя украинка в трех затяжных сетах одолела россиянку Анну Блинкову (№66 WTA). Матч продолжался почти три часа.

Линц. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Анна Блинкова (Россия) – 6:1, 6:7(1), 7:6(5)

Во втором круге Козлова встретится с Марией Саккари из Греции (№30 WTA) или Штефани Фёгеле из Швейцарии (№132 WTA).