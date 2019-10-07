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Линц. Козлова стартовала с тяжелой победы

Украинка в первом круге обыграла россиянку Блинкову

  • 07.10.2019 21:24
  • 771 просмотр
  • 2 комментария
Линц. Козлова стартовала с тяжелой победы
© ФТУ. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) стартовала с победы на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.
 
В первом круге 25-летняя украинка в трех затяжных сетах одолела россиянку Анну Блинкову (№66 WTA). Матч продолжался почти три часа.
 
Линц. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Анна Блинкова (Россия) – 6:1, 6:7(1), 7:6(5)
 
Во втором круге Козлова встретится с Марией Саккари из Греции (№30 WTA) или Штефани Фёгеле из Швейцарии (№132 WTA).
 
Напомним, в Линце также играют главные конкурентки Элины Свитолиной в борьбе за Итоговый турнир. Кики Бертенс находится в одной части сетки с Козловой и может встретиться с ней в четвертьфинале. Белинда Бенчич расположилась в другой части сетки и ранее финала Катерина пересечься с ней не сможет.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 07.10.2019 21:47
    +5
    думал рухнет,когда по ходу 3 сета проигрывала 1-3,3-4,4-5 плюнул и перестал следить ведь в 2 сете было два матчбола!Но молодец, выцарапала все-таки!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 07.10.2019 21:29
    +6
    Домучила....браво!!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 07.10.2019 21:29
    +6
    Домучила....браво!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 07.10.2019 21:47
    +5
    думал рухнет,когда по ходу 3 сета проигрывала 1-3,3-4,4-5 плюнул и перестал следить ведь в 2 сете было два матчбола!Но молодец, выцарапала все-таки!!
    Ссылка
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