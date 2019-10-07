Линц. Козлова стартовала с тяжелой победы

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) стартовала с победы на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.
В первом круге 25-летняя украинка в трех затяжных сетах одолела россиянку Анну Блинкову (№66 WTA). Матч продолжался почти три часа.
Линц. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Анна Блинкова (Россия) – 6:1, 6:7(1), 7:6(5)
Во втором круге Козлова встретится с Марией Саккари из Греции (№30 WTA) или Штефани Фёгеле из Швейцарии (№132 WTA).
Напомним, в Линце также играют главные конкурентки Элины Свитолиной в борьбе за Итоговый турнир. Кики Бертенс находится в одной части сетки с Козловой и может встретиться с ней в четвертьфинале. Белинда Бенчич расположилась в другой части сетки и ранее финала Катерина пересечься с ней не сможет.
Источник — Sport.ua
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