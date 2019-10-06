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Бертенс и Бенчич узнали соперниц на турнире в Линце

Конкурентки Элины Свитолиной смогут встретиться только в финале

  • 06.10.2019 15:42
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  • 1 комментарий
Бертенс и Бенчич узнали соперниц на турнире в Линце
© WTA Линц. Кики Бертенс
На турнире WTA международной серии в Линце (Австрия) состоялась жеребьевка.
 
Первые номера посева Кики Бертенс и Белинда Бенчич, которые являются конкурентками Элины Свитолиной за поездку на Итоговый турнир-2019 (WTA Finals), узнали соперниц.
 
Бертенс в первом матче сразится против Анастасии Павлюченковой из России. Из сеяных в ее части сетки находятся Мария Саккари, Анастасия Севастова и Юлия Гёргес.
 
Бенчич стартует матчем против одной из победительниц квалификации. Сеяные в ее части сетки: Екатерина Александрова, Донна Векич и Барбора Стрыцова.
 
 
Отметим, что Бертенс в Линце нужна только победа, иначе она вообще не добавит очков в Чемпионскую гонку. Победа в матче за титул принесет ей +100 очков.
 
У Бенчич ситуация проще, она начнет зарабатывать очки, начиная с 1/4 финала (+5). Полуфинал принесет ей +55, финал +125, победа +225.
 
Добавим, что это предпоследняя неделя, во время которой девушки могут заработать очки для участия в WTA Finals. Последняя возможность представится на Кубке Кремля с 14 по 20 октября.
 
Ситуация в Чемпионской гонке перед турниром в Линце:
 
Элина Свитолина – 3995
Серена Уильямс* – 3935
Кики Бертенс – 3870
Белинда Бенчич – 3705
 
* не заявлена ни на один турнир и вряд ли планирует сыграть на Итоговом
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Источник — WTA Insider

(6 голосов)

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Комментарии
    KirillBezrukov
      KirillBezrukov, 06.10.2019 16:57
    0
    В Линце и Катя Козлова сыграет. Это так, к слову
    Ссылка
    KirillBezrukov
      KirillBezrukov, 06.10.2019 16:57
    0
    В Линце и Катя Козлова сыграет. Это так, к слову
    Ссылка
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