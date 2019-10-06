Бертенс и Бенчич узнали соперниц на турнире в Линце

На турнире WTA международной серии в Линце (Австрия) состоялась жеребьевка.
Первые номера посева Кики Бертенс и Белинда Бенчич, которые являются конкурентками Элины Свитолиной за поездку на Итоговый турнир-2019 (WTA Finals), узнали соперниц.
Бертенс в первом матче сразится против Анастасии Павлюченковой из России. Из сеяных в ее части сетки находятся Мария Саккари, Анастасия Севастова и Юлия Гёргес.
Бенчич стартует матчем против одной из победительниц квалификации. Сеяные в ее части сетки: Екатерина Александрова, Донна Векич и Барбора Стрыцова.
Отметим, что Бертенс в Линце нужна только победа, иначе она вообще не добавит очков в Чемпионскую гонку. Победа в матче за титул принесет ей +100 очков.
У Бенчич ситуация проще, она начнет зарабатывать очки, начиная с 1/4 финала (+5). Полуфинал принесет ей +55, финал +125, победа +225.
Добавим, что это предпоследняя неделя, во время которой девушки могут заработать очки для участия в WTA Finals. Последняя возможность представится на Кубке Кремля с 14 по 20 октября.
Ситуация в Чемпионской гонке перед турниром в Линце:
Элина Свитолина – 3995
Серена Уильямс* – 3935
Кики Бертенс – 3870
Белинда Бенчич – 3705
* не заявлена ни на один турнир и вряд ли планирует сыграть на Итоговом
Источник — WTA Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.