Бертенс и Бенчич узнали соперниц на турнире в Линце

На турнире WTA международной серии в Линце (Австрия) состоялась жеребьевка.

Первые номера посева Кики Бертенс и Белинда Бенчич, которые являются конкурентками Элины Свитолиной за поездку на Итоговый турнир-2019 (WTA Finals), узнали соперниц.

Бертенс в первом матче сразится против Анастасии Павлюченковой из России. Из сеяных в ее части сетки находятся Мария Саккари, Анастасия Севастова и Юлия Гёргес.

Бенчич стартует матчем против одной из победительниц квалификации. Сеяные в ее части сетки: Екатерина Александрова, Донна Векич и Барбора Стрыцова.

Отметим, что Бертенс в Линце нужна только победа, иначе она вообще не добавит очков в Чемпионскую гонку. Победа в матче за титул принесет ей +100 очков.

У Бенчич ситуация проще, она начнет зарабатывать очки, начиная с 1/4 финала (+5). Полуфинал принесет ей +55, финал +125, победа +225.

Добавим, что это предпоследняя неделя, во время которой девушки могут заработать очки для участия в WTA Finals. Последняя возможность представится на Кубке Кремля с 14 по 20 октября.

Ситуация в Чемпионской гонке перед турниром в Линце:

Элина Свитолина – 3995

Серена Уильямс* – 3935

Кики Бертенс – 3870

Белинда Бенчич – 3705

* не заявлена ни на один турнир и вряд ли планирует сыграть на Итоговом