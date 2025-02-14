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  4. Анисимова пояснила, как ей удалось обыграть Костюк на супертурнире в Дохе
WTA
14 февраля 2025, 14:21 |
725
1

Анисимова пояснила, как ей удалось обыграть Костюк на супертурнире в Дохе

12 февраля Марта уступила Аманде в 1/4 финала тысячника в Катаре

14 февраля 2025, 14:21 |
725
1
Анисимова пояснила, как ей удалось обыграть Костюк на супертурнире в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Представительница США Аманда Анисимова прокомментировала победу над Мартой Костюк в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе:

«Костюк – сильный боец, поэтому этот матч был очень тяжелым. Также это был очень физический поединок. Поэтому я просто рада, что сумела показать такой уровень и одержать победу. Да, она очень сложная соперница, поэтому я очень довольна этим результатом.

Насколько я горжусь своей психологической устойчивостью, концентрацией на каждом мяче? Думаю, я это делаю в каждом своем матче. Особенно это касается сегодняшнего, потому что я была более уставшей из-за всей этой физической борьбы. Поэтому сохранять внимание и позитивный настрой - это было важно для победы сегодня.

Что же в итоге стало решающим фактором? Думаю, просто борьба за каждый мяч, вера в себя. Я думаю, что этот матч мог завершиться победой любой из нас. Поэтому я рада, что оставалась сильной и пыталась бороться за каждое очко. Получить эту победу – это значит много для меня.

Что касается предстоящего полуфинала против Екатерины Александровой, то скажу, что на этом турнире каждый матч очень сложный. В последнее время она играет великолепно. Я уверена, что это будет еще одна тяжелая битва, но я в ожидании этого матча».

14 февраля Анисимова поборется за выход в финал тысячника в Катаре против «нейтралки» Екатерины Александровой.

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Аманда Анисимова Марта Костюк WTA Доха
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Первый Среди Равных
Ну ви б ще через тиждень цю новину запостили
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