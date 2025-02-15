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  4. Новые проблемы МЮ. Лучший бомбардир выбыл до конца сезона
Англия
15 февраля 2025, 19:22 |
637
2

Новые проблемы МЮ. Лучший бомбардир выбыл до конца сезона

Диалло травмировался на тренировке

15 февраля 2025, 19:22 |
637
2
Новые проблемы МЮ. Лучший бомбардир выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

Вингер Манчестер Юнайтед Амад Диалло на тренировке получил повреждение ноги и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок стал основным футболистом МЮ. В 36 матчах Диалло забил 9 голов и сделал 7 результативных передач, являясь лучшим бомбардиром команды.

МЮ в АПЛ проиграл два из трех последних матчей и находится на 13-й позиции.

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Манчестер Юнайтед Амад Диалло травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Falko
Хтось собі під ніс пробурмотів: "Решфорд"? )
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Gargantua81
минус Мартинес и минус Диалло.
два лучших игрока.
в цэркву нада (с)
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