Англия15 февраля 2025, 19:22 |
637
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Новые проблемы МЮ. Лучший бомбардир выбыл до конца сезона
Диалло травмировался на тренировке
15 февраля 2025, 19:22 |
637
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Вингер Манчестер Юнайтед Амад Диалло на тренировке получил повреждение ноги и выбыл до конца сезона.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок стал основным футболистом МЮ. В 36 матчах Диалло забил 9 голов и сделал 7 результативных передач, являясь лучшим бомбардиром команды.
МЮ в АПЛ проиграл два из трех последних матчей и находится на 13-й позиции.
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два лучших игрока.
в цэркву нада (с)