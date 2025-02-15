Новые проблемы МЮ. Лучший бомбардир выбыл до конца сезона

Вингер Манчестер Юнайтед Амад Диалло на тренировке получил повреждение ноги и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок стал основным футболистом МЮ. В 36 матчах Диалло забил 9 голов и сделал 7 результативных передач, являясь лучшим бомбардиром команды.

МЮ в АПЛ проиграл два из трех последних матчей и находится на 13-й позиции.