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  4. Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
WTA
19 апреля 2024, 23:34 | Обновлено 20 апреля 2024, 00:10
4847
47

Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте

Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере, одолев Коко Гофф

19 апреля 2024, 23:34 | Обновлено 20 апреля 2024, 00:10
4847
47
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) вышла в полуфинал на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала украинка переиграла третью сеяную Коко Гофф (№3 WTA), закрыть американку удалось с восьмого матчбола. Матч продолжался почти 3 часа.

Штутгарт. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Коко Гофф (США) – 3:6, 6:4, 7:6(6)

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка ранее не выигрывала. Марта впервые в карьере сыграла в 1/4 финала в Штутгарте, для нее это был пятый четвертьфинал в сезоне. Победа над Гофф – самая высокорейтинговая в карьере украинки.

Ранее Костюк на кортах Штутгарта более 3 часов сражалась с Лаурой Зигемунд и 2 часа 42 минуты потратила на победу над Чжэн Циньвень.

В следующем раунде Костюк сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Для Марты это будет третий полуфинал в сезоне и первый полуфинал на грунте с 2021 года.

Костюк с понедельника обновит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись как минимум на 24-ю позицию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

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WTA Штутгарт Марта Костюк Коко Гофф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 48
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roman75zpr
Марта научилась выгрызать результат! У неё на этом турнире каждый день "заруба" из 3-х сетов. Но выгрызти ТАКУЮ победу у Гофф - это надо иметь очень боевой характер и быть умным настоящим спортсменом, таким, каким сейчас является Марта Олеговна Костюк!
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+20
Stanislav Matusevych
Немає слів. Настільки закрученої інтриги ще пошукати потрібно. Можна казати, звичайно, про невисоку якість гри, але є дуже важливим, що Марта навчилася триматися ментально проти найсерйозніших суперниць. Тепер залишилося працювати над двома речами: подача та гра на вирішальних м'ячах. А конкретно у Штутгарті - не загнати себе за декілька днів так, щоб до кінця грунтового сезону не відійти. Порше - стимул хороший, але здоров'я важливіше. 
Подяка Марті за емоції, навіть за негативні) Під час подібних заруб хоч трохи відволікаєшся від нашого сьогодення.
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+19
andrian311
То є Марта. Вона мусіла знервувати всіх, бо без того не можна виграти. Але дякую, за те, що ми можемо мати півфіналістку WTA 500. Вітання)
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+12
Oleksandr Taktaiev
Марта просто протилежність себе самої досандрівських часів. 
Тепер, крім повного арсеналу, в неї є останній шматочок пазлу - впевненість в своїх силах.
Коли вона в себе вірить, перемогти наразі таку Марту може хіба що Іга.
Завтрашній результат мало важливий насправді.
З нетерпінням чекаю перемог на більших турнірах.
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+11
8number
Супер Марта просто!!! Я навіть очі закривав, теніс це важко 🫣 Але, молодець!! З перемогою !!! Номер один!
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+11
sahka1981
Молодець!!! Обіграла потужну Коко, вітаємо!!!
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+10
C.Пеклов
Молодець таки дотисла 3 ракетку світу з 8 матч-пойнту.Вистачило і моральних і фізічних сил.Неймовірно важкий матч.Марта ти супер!
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+9
introvert
Користуючись можливістю. хотів би подякувати за сьогоднішню роботу Олександру Черненко - кращому тенісному коментатору на Сетанті)
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+8
introvert
Марта просто неймовірна) Божевільний камбек. Та й в принципі, весь цей матч - суцільне божевілля. Зізнайтеся, скільки разів протягом гри ви хоронили шанси Марти? Особисто я збився з рахунку) Так, рівень тенісу сьогодні був вкрай низький (на відміну від вчорашнього), але після двох попередніх днів безкінечного фітнесу іншого годі було й очікувати. Все ж таки Марта аж ніяк не термінатор, як тут деякі вважають)
У Марти є вагомі виправдання, а які виправдання у Гофф? Думала проповзти у півфінал за рахунок однієї лише подачі? Це несерйозно. Дуже слабка гра від третьої ракетки, я б навіть сказав, Коко просто зганьбилася.
З тривожного: турнірний шлях Марти в Штутгарті трохи нагадує шлях Ангеліни в минулорічному Римі, коли та так само кожен раунд проходила через трисетові виснажливі марафони, виклалася через край, а потім зникла на цілий рік... *стукаю по дереву*
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+8
Сергей Лаврик
Марта МОЛОДЧИНКА 🫶👍
Дівчата МОЛОДЧИНКИ!
УКРАЇНА ЗА ВАС❤️👍
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+7
sv_2000
Це був повний сюрреалізм Дякую тобі Марто за чудові емоції. Ну а якість гри.... ну.... Як казав Лобановський, гра забувається, а рахунок на табло. Хоча, я цю гру не забуду))
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+7
Андрій Заліщук
МАРТУУУУУУУСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ти космос!!!!!
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+6
Андрій Бабущак
Ну прямо дуже скромний опис цієї великої перемоги. Тут і майже безнадійні ситуації, з яких кілька разів Марта виходила і 7 нереалізованих матчболів і різноспекторні емоції і плач від радості..... А все що написали - "матч тривав майже 3 години". Передача атмосфери офігеваюча від авторів.....
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+5
u6464u
З перемогою  Марту , це називається ми легкої дороги не шукаєм , гра супер була , дяка обом тенісисткам .
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+5
Нехай щастить
Це була просто божевільна гра,нерви виявились міцніші у Марти.Я так і згадати не можу коли ще Коко жбурляла ракетку.Купа брейкпоінтів,8 матчпоінтів, сльози радості,розпач.Все що так люблять уболівальники в тенісі.Марта велика Молодець 
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+4
kollekciy
Ще,  чотири місяці, тому ми мріяли щоб Марта обіграла одного Топ 10, а зараз вона їх пачками підряд косить. Хоча поки щастить Марті на стан суперниць, але і гра Марти ідеальна тільки відривками. 
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+4
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C.Пеклов
На цьому тижні Снігур,як маяк,виграє і якби показує шлях для Гелі та Марти.Молодці дівчата!Приносять нам хоч трохи радості
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+4
kollekciy
Марту з перемогою. Знову матч для великого досвіду для Марти. На цьому турнірі очки не такі великі, як досвід. Знову мінімум півфінал, на третьому турнірі поспіль.
Перша половина гри зовсім не йшла у Марти, хоча Гофф також була не без помилкова. А, потім коли вже назрівала легка перемога Гофф, не очікувано прокинулася Марта. А далі знову перевірки на характер.     
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+4
Олег Мандрівник
Попробую объяснить в каком настроении сейчас Марта. У меня такое было. Твой соперник сильнее физически и с дыхалкой у него лучше. Но ты его побеждаешь. А ведь было видно что Марта уже на пределе, но нашла силы.
Ответить
+4
Сергей Лаврик
2 години 50 хвилин. Повноцінний чоловічий матч.
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+4
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