Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) вышла в полуфинал на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/4 финала украинка переиграла третью сеяную Коко Гофф (№3 WTA), закрыть американку удалось с восьмого матчбола. Матч продолжался почти 3 часа.

Штутгарт. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Коко Гофф (США) – 3:6, 6:4, 7:6(6)

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка ранее не выигрывала. Марта впервые в карьере сыграла в 1/4 финала в Штутгарте, для нее это был пятый четвертьфинал в сезоне. Победа над Гофф – самая высокорейтинговая в карьере украинки.

Ранее Костюк на кортах Штутгарта более 3 часов сражалась с Лаурой Зигемунд и 2 часа 42 минуты потратила на победу над Чжэн Циньвень.

В следующем раунде Костюк сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Для Марты это будет третий полуфинал в сезоне и первый полуфинал на грунте с 2021 года.

Костюк с понедельника обновит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись как минимум на 24-ю позицию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк