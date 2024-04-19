Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере, одолев Коко Гофф
Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) вышла в полуфинал на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1/4 финала украинка переиграла третью сеяную Коко Гофф (№3 WTA), закрыть американку удалось с восьмого матчбола. Матч продолжался почти 3 часа.
Штутгарт. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Коко Гофф (США) – 3:6, 6:4, 7:6(6)
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка ранее не выигрывала. Марта впервые в карьере сыграла в 1/4 финала в Штутгарте, для нее это был пятый четвертьфинал в сезоне. Победа над Гофф – самая высокорейтинговая в карьере украинки.
Ранее Костюк на кортах Штутгарта более 3 часов сражалась с Лаурой Зигемунд и 2 часа 42 минуты потратила на победу над Чжэн Циньвень.
В следующем раунде Костюк сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№8 WTA). Для Марты это будет третий полуфинал в сезоне и первый полуфинал на грунте с 2021 года.
Костюк с понедельника обновит личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись как минимум на 24-ю позицию.
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Подяка Марті за емоції, навіть за негативні) Під час подібних заруб хоч трохи відволікаєшся від нашого сьогодення.
Тепер, крім повного арсеналу, в неї є останній шматочок пазлу - впевненість в своїх силах.
Коли вона в себе вірить, перемогти наразі таку Марту може хіба що Іга.
Завтрашній результат мало важливий насправді.
З нетерпінням чекаю перемог на більших турнірах.
У Марти є вагомі виправдання, а які виправдання у Гофф? Думала проповзти у півфінал за рахунок однієї лише подачі? Це несерйозно. Дуже слабка гра від третьої ракетки, я б навіть сказав, Коко просто зганьбилася.
З тривожного: турнірний шлях Марти в Штутгарті трохи нагадує шлях Ангеліни в минулорічному Римі, коли та так само кожен раунд проходила через трисетові виснажливі марафони, виклалася через край, а потім зникла на цілий рік... *стукаю по дереву*
Дівчата МОЛОДЧИНКИ!
УКРАЇНА ЗА ВАС❤️👍
Перша половина гри зовсім не йшла у Марти, хоча Гофф також була не без помилкова. А, потім коли вже назрівала легка перемога Гофф, не очікувано прокинулася Марта. А далі знову перевірки на характер.