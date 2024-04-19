Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
WTA
19 апреля 2024, 16:59 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:00
469
0

Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте

Марта уже не опустится ниже 24-й позиции

19 апреля 2024, 16:59 | Обновлено 19 апреля 2024, 17:00
469
0
Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) в четверг добыла непростую победу над пятой сеяной китаянкой Чжэн Циньвень на турнире WTA 500 в Штутгарте – 6:2, 4:6, 7:5.

Это победа позволит Костюк обновить лучшее личное достижение в мировом рейтинге. С понедельника Марта будет не ниже 24-й позиции, ранее ей удавалось подняться на 26-е место.

Костюк может подняться в топ-20 в следующей редакции рейтинга WTA только при условии выигрыша титула в Штутгарте. Но даже в таком случае Элина Свитолина пока что останется первой ракеткой Украины.

По теме:
ВИДЕО. Как Костюк отыграла 5 матчболов в матче с 7-й ракеткой мира
Стал известен характер новой травмы Бадосы
Ига Свёнтек – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Штутгарт Марта Костюк Чжэн Циньвень рейтинг WTA
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Футбол | 19 апреля 2024, 06:30 18
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы

В полуфиналах Лиги Европы сыграют: Марсель – Аталанта, Рома – Байер

Определились все участницы 1/4 финала в Руане
Теннис | 19 апреля 2024, 13:22 0
Определились все участницы 1/4 финала в Руане
Определились все участницы 1/4 финала в Руане

Ангелина Калинина продолжает борьбу за трофей

Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Футбол | 19.04.2024, 12:07
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Никакой Баварии. Нагельсманн продлит контракт со сборной Германии
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Футбол | 18.04.2024, 22:54
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 18:25
ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити
ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
17.04.2024, 17:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем