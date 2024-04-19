Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) в четверг добыла непростую победу над пятой сеяной китаянкой Чжэн Циньвень на турнире WTA 500 в Штутгарте – 6:2, 4:6, 7:5.

Это победа позволит Костюк обновить лучшее личное достижение в мировом рейтинге. С понедельника Марта будет не ниже 24-й позиции, ранее ей удавалось подняться на 26-е место.

Костюк может подняться в топ-20 в следующей редакции рейтинга WTA только при условии выигрыша титула в Штутгарте. Но даже в таком случае Элина Свитолина пока что останется первой ракеткой Украины.